Поступок Мудрика на бое Усик – Дюбуа вызвал возмущение у украинцев. Видео

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик был одним из звездных зрителей реванша между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Полузащитник лондонского "Челси" посетил стадион "Уэмбли", где его встретили болельщики из нашей страны.

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Соответствующее видео было опубликовано на TikTok-канале golubev_001. Украинцы, увидев Мудрика, обратились к нему с патриотичным призывом "Слава Украине!". Михаил никак не отреагировал на приветствия соотечественников, сделав вид, что не заметил их.

"Короче, Мудрик, только респект. Ничего личного, но можно же было хотя бы повернуться и сказать "Героям слава!" – прокомментировал автор ролика.

Отметим, что кроме Михаила на бое Усик – Дюбуа были замечены и другие украинские футболисты – легендарный Андрей Шевченко, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Борнмута" Илья Забарный.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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