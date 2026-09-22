ЕС продлил персональные санкции против России на три года: есть ли в списках путинские олигархи Усманов и Фридман

Европейский Союз одобрил продление персональных санкций в отношении почти 3 тысяч физических и юридических лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на три года. В то же время в рамках достигнутого компромисса из санкционного списка исключили российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Видео дня

Об этом сообщило ирландское председательство в Совете ЕС, передает Радио Свобода. Соответствующая письменная процедура уже началась, а санкционный режим должен действовать до 22 сентября 2029 года.

Санкции продлили сразу на три года

Ранее персональные санкции ЕС в рамках этого режима обычно продлевались каждые шесть месяцев. Ирландское председательство заявило, что договоренность о трехлетнем продлении должна укрепить стабильность и предсказуемость санкционной системы Евросоюза.

"Для сохранения этого режима нам удалось достичь непростого компромисса… Таким образом, ограничительные меры в рамках режима в отношении территориальной целостности Украины и в дальнейшем будут применяться к почти 3 000 физических и юридических лиц, и еще много новых включений в список находятся в процессе подготовки", – заявил представитель председательства Ирландии в Совете ЕС.

Речь идет о санкциях, которые предусматривают, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Решение о продлении было принято после того, как страны ЕС не смогли вовремя договориться об очередном продлении режима. 14 сентября его действие временно продлили лишь на семь дней – до 22 сентября – чтобы дать государствам дополнительное время для переговоров.

Усманова и Фридмана исключили из списка

В то же время Совет ЕС сообщил о решении исключить из-под действия этого санкционного режима отдельных лиц.

Источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС подтвердили, что речь идет о российско-узбекском бизнесмене Алишире Усманове и российском миллиардере Михаиле Фридмане. По данным дипломатов, их исключение из списка требовала Словакия, а в отношении Усманова впоследствии к этой позиции присоединилась Франция. Люксембург поддержал требование в отношении Фридмана.

Оба бизнесмена находились под санкциями ЕС с февраля 2022 года. Когда их включали в список, ЕС, в частности, указывал на тесные связи Усманова с президентом России Владимиром Путиным.

Дискуссии вокруг санкций

Напомним, что в ЕС продолжались дискуссии о продлении персональных санкций против России.

Сначала Словакия настаивала на исключении из санкционного списка Усманова и Фридмана. Впоследствии Франция выступила за исключение Усманова. Позиция Парижа стала неожиданной для части партнеров Франции по Евросоюзу.

В результате из-за отсутствия согласия санкционный режим на прошлой неделе продлили лишь на семь дней – до 22 сентября.

Переговоры продолжились 21 сентября. Страны ЕС обсуждали компромисс – исключить обоих бизнесменов из санкционного списка, одновременно продлив действие индивидуальных ограничений сразу на 36 месяцев.

Латвия выступала против компромисса

Латвия выступала против исключения Усманова и Фридмана из санкционного списка. По словам дипломатов, которые общались с "Радио Свобода", Рига в конечном итоге планирует ввести в отношении их собственные национальные ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Латвия заявляла, что не согласна на продление санкций на 36 месяцев в обмен на исключение Усманова и Фридмана из списка. Рига настаивала, что трехлетнее продление санкций не должно происходить ценой автоматического исключения двух бизнесменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!