Затронет каждого "ФОПа": как изменятся налоги для предпринимателей в 2027 году. Все суммы

В 2027 году в Украине вырастут суммы налоговых отчислений, а также лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей ("ФОП"). Это связано с тем, что Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета на 2027 год, в который заложены увеличенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Речь идет о законопроекте № 16000. Он предусматривает, что с 1 января 2027 года в Украине:

минимальная заработная плата составит 9546 грн (вместо 8647 грн в 2026 году);

(вместо 8647 грн в 2026 году); прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3691 грн (вместо 3328 грн).

Именно от этих показателей зависят лимиты и налоги "ФОПов". Стоит отметить, что бюджет-2027 еще не принят, однако суммы "минималки" и прожиточного минимума обычно не меняются после утверждения Кабмином проекта сметы.

Как изменятся налоги для "ФОПов" в 2027 году

Единый налог для ФОП 1-й группы – 369,1 грн ежемесячно (в 2026 году – 332,8 грн).

(в 2026 году – 332,8 грн). Единый налог для ФОП 2-й группы – 1909,2 грн ежемесячно (в 2026 году – 1729,4 грн).

(в 2026 году – 1729,4 грн). Военный сбор для ФОП 1-й и 2-й групп – 954,6 грн ежемесячно (в 2026 году – 864,7 грн).

(в 2026 году – 864,7 грн). Единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп ФОП – 2100,12 грн в месяц, или 6300,36 за квартал (в 2026 году – 1902,34 и 5707,02 грн соответственно).

Обратите внимание: эти показатели фиксируются по состоянию на 1 января года. То есть они являются постоянными и в течение года не меняются.

Для 3-й группы "ФОП" изменения не предусмотрены. Предприниматели, как и раньше, будут платить суммарно 6% от дохода:

Лимиты доходов "ФОП" в 2027 году: какие суммы

Для 1-й группы – 1 594 182 грн (вместо 1 444 049 грн, или 167 минимальных зарплат).

(вместо 1 444 049 грн, или 167 минимальных зарплат). Для 2-й группы – 7 961 364 грн (вместо 7 211 59 грн, или 834 минимальных зарплат).

(вместо 7 211 59 грн, или 834 минимальных зарплат). Для 3-й группы – 11 140 182 грн (вместо 10 091 049 грн, или 1167 минимальных зарплат).

Повышат ли ставки налогов для "ФОПов"

До окончания войны в Украине не планируют повышать ставки единого налога или менять базовые условия работы "ФОПов", рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев ("Слуга народа"). При этом после окончания войны налоговую систему могут реформировать.

Одной из проблем нардеп назвал существование лимитов, которые могут использоваться крупным бизнесом для оптимизации налоговой нагрузки. По мнению Гетманцева, упрощенная система должна выполнять свою первоначальную функцию – помогать малому бизнесу и самозанятым работать без чрезмерно сложного бухгалтерского учета. При этом она не должна использоваться крупными компаниями для искусственного дробления бизнеса или минимизации налогов.

Вопрос реформирования налогообложения "ФОПов" связан не только с внутренними дискуссиями в Украине, но и с договоренностями с Международным валютным фондом. В июле 2026 года было согласовано перенесение сроков введения НДС для физических лиц-предпринимателей.

Ранее предполагалось, что соответствующие изменения могут заработать уже с января 2027 года. После пересмотра договоренностей сроки перенесли.

Ожидается, что соответствующий закон должен вступить в силу с января 2028 года. При этом перенос реформы не означает, что от нее полностью отказались. Новые сроки были закреплены в обновленном меморандуме с МВФ, а выполнение соответствующей задачи остается одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с фондом.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 августа 2026 года в Украине введены новые ограничения на денежные переводы, которые осуществляются без подтверждающих документов. Лимиты коснутся не всех, а только части предпринимателей: вновь созданных и неактивных "ФОПов" и юридических лиц.

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