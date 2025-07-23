Усик отказался возвращаться в Украину. Названа страна, куда улетел боксер после победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) после победы над британцем Даниелем Дюбуа улетел восстанавливаться и отдыхать не на родину, а в Испанию. Жена 38-летнего украинского боксера опубликовала у себя в Instagram несколько сторис, на которых пара садиться в частный самолет.

Видео дня

Позже появилось небольшое видео из Марбельи, где Александр и Екатерина Усик, взявшись за руки гуляют по курортному городу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" Усик досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде.

Триумф украинца вызвал в российском сегменте интернета не восхищение, а поток агрессии. Некоторые комментаторы из РФ попытались присвоить победу себе. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

Также на видео попала реакция Катерины Усик на решающий момент в бою между Александром и Даниелем.

Стоит отметить, что Усик после успеха в столице Англии признался, что не знает, как завершится его карьера. Украинец подчеркнул, что для него не существует понятия мотивации, а главное – дисциплина.

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