Усик встретился с Зеленским и Ермаком. Фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. Об этом глава государства сообщил в Instagram, подчеркнув важность участия национальных легенд в международной поддержке Украины.

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По словам Зеленского, в условиях полномасштабной войны особенно важно, чтобы голос Украины звучал громко и влиятельно на мировой арене. И Усик, как один из самых узнаваемых украинцев, может сыграть в этом большую роль.

"Це можливо, коли до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України", — отметил президент, подчеркнув, что с Усиком говорили о том, как усилить позиции Украины, особенно в США, и не позволить миру забыть о преступлениях России.

Также обсуждалась популяризация спорта среди молодёжи, мотивация детей и продвижение здорового образа жизни. По словам Зеленского, такие инициативы важны для будущего страны.

"Працюємо спільно задля України, задля свободи, заради миру", — подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на День независимости Усик подарил Владимиру Зеленскому пояс чемпиона WBC. Этот пояс Александр завоевал 19 мая, победив Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112.

22 декабря 2024-го, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

20 июля 2025 года Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

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