Опубликован рейтинг лучших супертяжей в истории: на каком месте Усик после победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поднялся в тройку лучших боксеров королевского дивизиона за всю историю. Наш соотечественник после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) вышел на третью строчку в символической таблице.

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Список составил один из самых авторитетных журналистов, который удостоен ордена Британской империи, Джефф Пауэлл из Daily Mail. Он отмечает, что 19 июля на стадионе "Уэмбли" зрители увидели очередной яркий перфоманс украинского гения бокса, который доказал высочайший уровень своего мастерства.

Пауэлл поставил Усика сразу после икон этого вида спорта Мохаммеда Али и Джо Луиса и выше Леннокса Льюиса, Лари Холмса, Джорджа Формана, Майка Тайсона.

"Этот знаменосец своей страны во время войны – феномен. Слава Украине. Слава этому властелину ринга. Александр Великий, мы приветствуем тебя. Мы имеем честь наблюдать за ним, восхищаемся его ловкостью движений, ошеломляющей скоростью рук, оригинальными и поразительными углами, которые он создает для своих ударов, неожиданно сокрушительной мощью легкого супертяжа", – написал Пауэлл.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Александра своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил нашего соотечественника больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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