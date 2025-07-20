На камеру попала реакция жены Усика на нокаут в бою с Дюбуа. Видео

В интернете завирусился небольшое видео с лондонского стадиона "Уэмбли", где Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. В ролик супруга нашего чемпиона Екатерина Усик вместе с друзьями и командой празднует успех мужа.

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Также в соцсетях набирает просмотр момент после боя, когда Александр ищет глазам в толпе зрителей Екатерину. Охрана помогает молодой женщине взобраться на ринг и пара долго стоит вместе, обнимаясь.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 19 июля, в Лондоне Александр Усик (24-0, 15 КО) победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Поединок завершился в 5-м раунде после брутального нокаута.

На пресс-конференции после боя Александр сделал неожиданное признание о победном ударе.

Эти слова спровоцировали настоящую агонию у российских ура-патриотов. Многие заявили, что эта победа принадлежит России.

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