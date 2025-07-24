C новым боем Усика случился необъяснимый поворот

Саудовская Аравия, которая является ключевым игроком на рынке элитного бокса, отказалась проводить поединок между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Решение стало полной неожиданностью, учитывая интерес сторон и давние связи промоутеров с саудовскими организаторами.

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Как сообщает The Ring, действующий как неофициальная медиа-площадка саудовцев, королевство не заинтересовано в этом поединке. При этом Паркер свою победную серию начал именно в Эр-Рияде, его представляет компания Фрэнка Уоррена — главного подрядчика всех боксерских шоу в Саудовской Аравии. Уоррен находится в отличных отношениях с главой местного спорта Турки Аль аш-Шейхом, и Усик тоже никогда не конфликтовал с этой системой.

На фоне абсурдности ситуации болельщики в соцсетях начали строить догадки. Одни предполагают, что дело в недостаточной коммерческой привлекательности боя:

"Они знают, что у Усика осталось мало боёв, а Паркер — не тот, кто принесёт миллионы. Но всё равно — это был очевидный следующий шаг", — написал один из фанатов.

Другие полагают, что причина в отсутствии титула у Паркера:

"Без пояса Усик не видит смысла рисковать".

Есть и те, кто считает отказ очередным актом системного давления:

"Паркер — боец, которого система всячески пыталась похоронить. Он заслужил титульный бой, но его снова игнорируют. Ему нужно срочно пиариться, влезать в медиа, вызывать Усика и продавать себя", — эмоционально резюмировал пользователь.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Паркер. Встреча должна состояться в рамках защиты титула WBO.

Позже ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на поединок.

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