После так называемых "выборов в Госдуму" гибридная война рф против европейских стран может выйти на новый уровень. Дело в том, что результаты голосования, по замыслу кремля, являются демонстрацией "общественной" поддержки курса на военную эскалацию во всех формах. Представители европейских спецслужб рассматривают различные сценарии дальнейшего поведения агрессора.

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В частности, глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка в интервью британскому изданию The Guardian не исключает, что россия может прибегнуть к "ограниченному" вторжению в страны НАТО в течение ближайших месяцев. С одной стороны, пока признаков неизбежного нападения нет. С другой – чтобы эти "признаки" появились, много времени и не потребуется.

Представители как Чехии, так и стран Балтии очень серьезно относятся к возможным угрозам. Но Европа далеко не единодушна. Принципиально иную позицию занимает политическое руководство Словакии.

На прошлой неделе премьер-министр этой страны Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы Словакия была втянута в военный конфликт из-за применения 5-й статьи НАТО и участия в защите союзников в случае нападения. "Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-либо военного конфликта из-за какой-то 5-й статьи", – заявил он, чем вызвал возмущение в ряде европейских столиц.

Подобные заявления полностью соответствуют ожиданиям путина, который еще в прошлом году ставил перед своими "дипломатами" и сотрудниками спецслужб задачу: дестабилизировать Европу и ослабить НАТО изнутри. Трудно даже представить, какие астрономические суммы кремль вкладывает в реализацию этих планов.

Однако, справедливости ради, стоит признать, что позицию Роберта Фицо не разделяют не только главы других государств, но и значительная часть общества внутри Словакии, которая более 20 лет находилась под советской, а фактически – российской оккупацией.

Складывается впечатление, что европейские государства перед лицом общей угрозы реагируют по принципу "бей, беги, замри": кто-то готовится к сопротивлению, кто-то пытается капитулировать еще до начала реального столкновения, а кто-то занимает выжидательную позицию. Эти процессы, кстати, происходят не только на уровне государств, но и внутри обществ.

К сожалению, на европейском континенте наблюдается всплеск пророссийских движений. С одной стороны, это следствие "инвестиций кремля", однако в некоторых случаях это явление можно интерпретировать как проявление реакции "беги". Вполне возможно, что определенные категории европейских обывателей искренне считают, что с агрессором можно договориться.

На самом деле – нельзя. Наш враг понимает только язык силы. Большинство европейских политиков это осознают. Уровень милитаризации западных стран растет с каждым днем: тестируются новые технологии, разрабатываются новые стратегии и концепции обороны, в которых Украине отводится важное место. Сегодня мы – главный щит Европы.

Украинцы вправе рассчитывать не просто на "стабильную" поддержку международных партнеров, а на ее максимальное увеличение. Вместе мы сломаем хребет русским варварам и защитим европейскую цивилизацию. Сегодня не время "бежать" и не "замирать", а объединять усилия и продолжать бить врага. Исторический процесс на нашей стороне, добро и правда – на нашей стороне. Слава Украине!