Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно. Видео

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик признался, что добыть досрочную победу в реванше над Даниелем Дюбуа ему помог Бог. Также наш боксер в конце интервью перешел на украинский язык, поблагодарив ВСУ.

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Сразу после боя Усик рассказал, что 38 лет– это вовсе не возраст, а только начало. На вопрос, почему реванши даются ему легче, боксер скромно отметил: "Хочу поблагодарить Иисуса Христа, Деву Марию, свою команду и болельщиков на Уэмбли".

Когда его спросили, кому он посвящает эту победу, Усик, обращаясь к трибунам, ответил: "Эта победа для людей во всём мире". Также он признался, что после такой серии достижений хочет просто отдохнуть и побыть с семьёй.

Отвечая на вопрос о возможных будущих боях, он назвал имена претендентов — Тайсона Фьюри, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа и Джозефа Паркера — но подчеркнул, что пока не готов выбирать, так как хочет вернуться домой.

В завершение Усик перешёл на украинский язык и поблагодарил всех защитников страны на фронте, подчеркнув, что именно благодаря им он может сейчас выступать и побеждать: "Вчора і сьогодні отримав безліч повідомлень від хлопців, які захищають нашу країну. Ви неймовірні! Слава Україні!"

Как сообщал OBOZ.UA, 38-летний чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

Позже была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой схватке, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

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