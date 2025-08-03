Усику бросил вызов знаменитый украинский боксер-чемпион

Знаменитый украинский боксёр Сергей Радченко (11-8, 5 КО) выразил желание провести поединок с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО). Он отметил прогресс Усика и заявил, что сам хотел бы встретиться с ним в ринге.

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В интервью Радченко подчеркнул, что Усик становится только сильнее с каждой подготовкой, однако не стал снимать со счетов возраст. При этом он добавил: "Хотел бы увидеть его бой со мной — и я не шучу. Это было бы для меня самым интересным вариантом", — сказал 38-летний уроженец Кременчуга в интервью Luckypunch, уточнив, что всегда искренне поддерживает Александра и с удовольствием смотрит его поединки.

Для справки: Сергей Радченко — украинский профессиональный боксёр, родом из Кременчуга, родился 10 апреля 1987 года. Обладатель титулов WBC Silver, WBC Ukraine и национального чемпионата Украины среди профи.

В прошлом — мастер спорта Украины и успешный любитель: в 2009 году завоевал "бронзу" Кубка Европы и "серебро" чемпионата Европы среди студентов в весе до 91 кг. Также дважды побеждал в Кубке Украины и неоднократно становился призёром национальных первенств.

Отметим, что после громкой победы над Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде на "Уэмбли" в июле, где Усик объединил все пояса внимание фанатов переключилось на возможных следующих оппонентов. В числе кандидатов — обязательный претендент Джозеф Паркер и потенциальный третий бой с Тайсоном Фьюри.

Недавно появилась информация Усик может провести прощальный бой в начале 2026 года. Как сообщали СМИ "новый соперник удивил даже самых опытных болельщиков". Команда украинского чемпиона якобы начала переговоры о неожиданном поединке против блогера и бойца Джейка Пола (11-1, 7 KO) .

Как сообщал OBOZ.UA, 2 мая Радченко потерпел тяжелое поражение в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте, уступив техническим нокаутом Кевину Леренe (31–3, 15 КО) из ЮАР. Поединок прошел в Претории на арене Sunbet и завершился досрочно уже в третьем раунде.

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