Крещение в УПЦ МП, правда о пластике и муж, которого не показывает. Где сейчас "пчелка" 2000-х Алина Гросу

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая в начале 2000-х стала известна благодаря хитам "Бджілка", "Море волнуется" и участию в детских конкурсах, подтвердила слухи о своем возвращении на Родину. Знаменитость считает, что только в Украине ее сын сможет получить достойное воспитание и образование.

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В откровенном интервью OBOZ.UA она объяснила, почему до сих пор не публиковала фото с мужем в соцсетях, прокомментировала критику певицы Ирины Билык после крестин и рассказала, за что жалеет своих хейтеров. Также звезда поделилась, каково это – пробиваться в американскую киноиндустрию, что ее там больше всего впечатляет, а еще рассказала о съемках в фильме "Голос сердца" и призналась, с кем мечтает сняться в совместной картине.

– Алина, большинство украинцев помнят вас еще по детским хитам. Сколько лет понадобилось, чтобы публика начала воспринимать вас как взрослую женщину и исполнительницу?

– Потребовалось столько же времени, сколько и любому человеку, чтобы повзрослеть. Я сама постепенно пришла к этому опыту, росла вместе с моими слушателями, моей публикой. Когда они повзрослели, тогда повзрослела и я, мы вместе прошли этот путь.

– Как опыт ранней славы повлиял на вашу устойчивость к хейту и критике? Например, из-за слухов о пластических операциях?

– Когда критика конструктивна, я ее полностью поддерживаю. Мне она всегда интересна, особенно если исходит от людей, которые действительно разбираются в том, о чем говорят. Конечно, меня волнует и мнение слушателей, которые меня любят.

Что касается хейтеров – честно говоря, мне их даже жаль. Если у человека есть желание или время зайти на чью-то страницу, загрязнить чужую жизнь негативной энергией или словами, значит, у него, видимо, не все гладко дома или есть какие-то проблемы. И он просто ищет кого-то, на кого можно выплеснуть свою боль.

Я не принимаю это на свой счет. Прекрасно понимаю, что я не такая, какой могу казаться кому-то со стороны, абсолютно трезво смотрю на себя и свою жизнь, знаю свои промахи и недостатки и сама могу себя очень хорошо раскритиковать. Я – перфекционистка, поэтому более правдивой и критической оценки, чем та, которую я сама себе даю, мне, наверное, никто не даст. Но именно конструктивной.

Поэтому если хейтер вдруг напишет что-то действительно весомое, до чего я сама не додумалась, отнесусь к этому с уважением. А если это просто всплеск эмоций на пустом месте, переходы на личности, какие-то "бла-бла-бла", я просто хочу пожелать этим людям быть счастливыми и любимыми, чтобы у них все было хорошо в жизни. Мне кажется, тогда они будут менее злыми. Ведь люди обычно судят по себе. Например, у меня никогда не было желания зайти на чью-то страницу и написать какую-то ерунду. Может, у меня нет на это времени, а может, просто нет такого желания, в конце концов, я не понимаю, зачем это делать.

Когда я что-то делаю в жизни, всегда думаю: ради чего? Еслиради чего-то плохого – зачем это вообще нужно в мире? А если ради чего-то хорошего – тогда это плюс.

Что касается слухов о пластике. У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в довольно зрелом возрасте – в 30 лет, как раз перед беременностью. И то, я там всего боюсь (улыбается). Конечно, с 17 лет делала чистку лица, но что касается ботокса или чего-то подобного, то хотела бы отложить это как можно на более поздний срок. Я лично не знакома ни с украинскими, ни с зарубежными пластическими хирургами, никогда в жизни у них не была.

Поэтому, когда мне приписывают пластику, я в первую очередь думаю о фильтрах, которыми девушки очень любят злоупотреблять. И мне это тоже свойственно. Конечно, я стараюсь не использовать их постоянно и оставаться похожей на себя. Я в первую очередь певица, мне приходится выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж – все это так или иначе меняет внешность. Достаточно просто посмотреть на лицо моего сына или брата, чтобы понять, что, в принципе, ничего во мне кардинально не изменилось.

Недавно я была в магазине, одна женщина меня узнала, что, конечно, очень приятно, и говорит: "Боже, вы с детства не изменились!". А я в первую секунду подумала: "Неужели у меня до сих пор такие пухленькие щечки?". Но потом поняла, что вот он, доказательство того, что я такая, какой была и остаюсь.

Что касается "доказательств" пластических операций… Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то мне делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства. Даженаших украинских звезд я часто вижу на видео в Instagram, где люди пытаются угадать, кто это, и не угадывают. Просто люди меняются, вот и все. Если бы у меня была пластика, честно, я бы с удовольствием об этом рассказала, потому что мне нечего скрывать в этом плане. А так могу только похвастаться: родители подарили мне неплохие гены в плане груди, кроме того, беременность тоже сделала свое дело – она стала еще более округлой. Хотя, если честно, это меня, наоборот, больше напрягает.

– Какие у вас секреты красоты? Как за собой ухаживаете?

– Правильное питание. Я считаю граммы того, что ем, калории, белки, жиры, углеводы, стараюсь пить по два литра воды, вести активный образ жизни.

Как ухаживаю за собой? Раньше – никак. Мне казалось, что я всегда буду одинаково хорошо выглядеть, потому что у меня непроблемная кожа. Но со временем, конечно, хочется стать лучшей версией себя, поэтому уже начинаю втирать какие-то кремы, немного ходить к косметологу. Но, опять же, я не собираюсь себя как-то менять. У меня пока нет морщин. Пока что! (смеется). Спасибо своим генам. Но мне все-таки 31 год, поэтому пока не так сильно об этом переживаю. Однако, чтобы в 35 не пришлось уже серьезно бороться со всем этим, нужно начинать следить за собой уже сейчас.

– Как поддерживал вас на протяжении беременности ваш муж?

– Прекрасно. Золотой человек. Лучший мужчина, которого можно было выбрать в качестве папы. Поддерживал абсолютно во всем, был на всех приемах, рядом в любые моменты. Я очень ценю таких мужчин, и на него просто приятно смотреть, когда он вместе с ребенком.

– Как он относится к постоянному вниманию СМИ к вашей семье? Ведь даже крестины Марка-Габриэля, крестной мамой которого стала Ирина Билык, не обошлись без публичного обсуждения: в сети разгорелся скандал из-за того, что церемонию проводил митрополит Мелетий, находящийся под санкциями, и вы оба подверглись критике.

– Я абсолютно адекватно к этому отношусь. Если ты в шоу-бизнесе, ты публичный человек, тебя будут обсуждать. Если тебя не обсуждают – ты просто неинтересен. Вот и все. Тогда ты уже и не публичный.

Что касается церкви и бурных дискуссий, я, наверное, не скажу ничего нового, кроме того, что это одна из самых больших и известных церквей Черновцов. Именно там крестили меня, а впоследствии – моего младшего брата Михаила, двоюродных братьев и сестер, а позже и их детей. Для нашей семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано прежде всего с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем.

Все, что связано с митрополитом Мелетием и историями вокруг собора, мы узнали уже из новостей и СМИ. Но в этой ситуации меня больше интересует другое: если в отношении деятельности храма и его представителей есть столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в нынешнем статусе? И почему эти вопросы и возмущения сначала адресовали даже не мне, а Ирине Билык, которая просто приехала крестить моего сына?

Мне кажется, эти вопросы стоит адресовать компетентным органам и соответствующим структурам. Я не настолько осведомлена в церковных вопросах и, если честно, сама в церковь хожу преимущественно на крупные религиозные праздники и важные события в жизни друзей и семьи. Поэтому проводить какое-то отдельное расследование или проверку собора и священнослужителей перед крестинами нам даже в голову не пришло. Для нас это был прежде всего семейный день и продолжение традиции, которая существует в нашей семье много лет.

– В одном интервью вы говорили, что не скрываете мужа – просто не называете его имени публично. Мол, люди фотографируются, подходят к вам. Почему же тогда до сих пор в сети не появилось ни одного фото или видео? Неужели все такие сознательные? Или вы просили этого не делать?

– Ну, спросите у людей, почему фото и видео с ним нигде не появляются. Наверное, потому, что в нашей стране всё-таки живут сознательные, хорошие и порядочные люди. Видимо, они считают: если я не выкладываю это в Instagram, значит, когда мне это будет интересно или нужно, я сама это сделаю. Или эти фотографии ещё не попали к вам.

Лично ни я, ни мой муж никого никогда не просили: "Не выкладывайте нас, мы прячемся". Нет , такого не было. Обычно люди подходят, мы фотографируемся – на этом всё и заканчивается.

– Ходят слухи, что вы собираетесь вернуться в Украину, потому что для вас принципиально важно, чтобы сын рос на вашей Родине. Это правда?

– Абсолютно верно. Я вернулась сюда еще до родов. На данном этапе своей жизни считаю, что для меня очень важно, чтобы мой ребенок рос в большой любящей семье. Вся моя семья сейчас в Украине, и я хочу, чтобы рядом с ним были не только родители, но и дедушка, бабушка, тети, дяди, прабабушки – у него их даже две. Мне кажется, для сына так будет психологически безопаснее. И, конечно, он быстрее и лучше выучит язык.

Мне во многом нравится наша ментальность, особенно та, что царит в моей семье. Я хочу, чтобы мой ребенок перенял какие-то наши традиции, чувствовал эту связь с семьей. Мне также нравится наше начальное образование. Я смотрю на то, как учится мой брат, сколько языков он изучает, какие возможности мы можем ему дать, и, конечно, хочу, чтобы мой малыш сейчас рос именно в Украине.

– Когда готовилась к интервью, была поражена тем, что отец часто кричал на вас, а мама била. В то же время вы отмечали, что к вашему младшему брату, которому всего 9 лет, относятся иначе. Каких ошибок в воспитании вы стремитесь избежать, учитывая собственные воспоминания о суровом детстве? Какие советы вы бы дали тем, кто, безусловно, любит своих детей одинаково, но неосознанно прибегает к разным методам воспитания?

– Во-первых, начнем с того, что я была действительно хорошим ребенком. Я была послушной, как никто другой. Меня воспитывали в семье, где тебе говорят: "Встань на табуретку и пой", – и ты встаешь на табуретку и поешь. То есть воспитание у нас было довольно строгим. Но для меня это было не только о строгости, но и об огромном уважении между детьми и родителями.

Я не буду говорить, что меня никогда не били или не кричали на меня, это правда. Но в 90-е, извините, именно таким было воспитание у очень многих людей. По крайней мере, в моем окружении – мои знакомые и друзья моего возраста проходили примерно тот же путь. Мне кажется, наших родителей в свое время еще и прутиком били. То есть это было такое видение жизни и воспитания.

Сейчас мы уже более современны, у нас другое понимание родительства, мы мягче относимся к своим детям, больше им позволяем. При этом я не перестала из-за этого любить своих родителей и не стала плохо к ним относиться. Наоборот, я их очень люблю и ценю за все, что они для меня сделали, за их воспитание и за то, каким человеком я стала.

Я никогда не слышала от своего окружения, что "какая-то не такая", некрасивая или недостаточно хорошая. Наоборот, меня очень поддерживали, возможно, даже слишком. Поэтому сейчас иногда думаю, что бываю слишком мягкой для шоу-бизнеса.

К младшему брату родители относятся мягче, но мне кажется, так бывает во многих семьях: к старшим детям воспитание строже, к средним чуть мягче, а младших уже просто донельзя балуют. У нас получилось примерно так же. Хотя его заставляют учиться так же, как когда-то меня. У брата вообще нет свободных минут: он изучает пять языков, занимается теннисом, шахматами, еще каким-то видом спорта, отдельно с ним занимаются математикой, он очень хорошо учится в школе, играет на аккордеоне. Короче, я могу только гордиться тем, как родители его воспитывают.

При этом малыш уже имеет право немного покрутить носом и сказать: "Я не хочу", но все равно пойдет. Его заставят, он пойдет на уроки аккордеона, будет мучиться, а я даже не морщила нос – просто шла. Поэтому в нашей семье родители действительно очень правильно нас воспитывают, и я этим горжусь.

– Говорят, что дети – наши лучшие учителя. Как вам удается балансировать между уходом за младенцем и продолжением творческой карьеры? Изменились ли ваши приоритеты?

– Если есть желание, можно успеть абсолютно все. Для меня большой пример – многодетные семьи. У меня есть очень близкие люди, у которых трое детей, и, честно говоря, не понимаю, как они еще и справляются с работой.

У меня только один сынок, поэтому, в принципе, у меня есть возможность находить время и для работы, и для прогулок, и для того, чтобы проводить время с ним и заниматься его воспитанием. Конечно, мне помогают. Я не могу сказать, что в нашей семье все женщины – исключительно мамы "от и до". В первую очередь, помимо того, что мы мамы, мы еще и карьеристки. В нашей семье все должны работать и заниматься самореализацией, потому что это тоже пример для детей. Когда ребенок видит, что в семье все работают, он с детства понимает, что деньги с неба не падают, что нужно каким-то образом зарабатывать, найти свой путь, понять, чем ты увлекаешься, что тебя интересует и чем ты можешь быть полезен этому миру, – мне кажется, чем раньше приходит это понимание, тем лучше.

Приоритеты изменились в том плане, что раньше я была абсолютно независимой, и у меня на первом месте всегда была работа. Теперь, конечно, ребенок отнимает очень много моего времени, но я все успеваю, потому что меня действительно окружают очень хорошие люди. Мои родители к малышу относятся, наверное, даже теплее, чем когда-то ко мне – балуют его, мама иногда вообще не хочет его отпускать (улыбается). И, конечно, очень много времени сыну уделяет муж. Я считаю, что для сына папа – очень важная личность, и он должен быть для него примером в первую очередь.

– Какую музыку вы хотите создавать теперь, когда стали мамой?

– Материнство больше всего влияет на меня в быту и на мое восприятие жизни, но не в плане профессии. Конечно, это отнимает кучу времени, и теперь на первом месте у меня семья и ребенок. Но психологически я не отталкиваюсь от материнства, когда создаю музыку. Да, теперь я в два раза чаще думаю, прежде чем что-то сделать, не хочу скандалов, обнаженности, провокаций, потому что у меня есть сын. Ястараюсь подавать ему правильный пример.

Но я хочу выпускать свою музыку – вот что для меня сейчас на первом месте. В последние годы я все чаще исполняю авторские треки, потому что вижу и чувствую в себе силы что-то создавать и дарить это людям.

Мне кажется, хорошо, когда ты просто поешь песни, но ещё сильнее, когда пишешь их сам, когда потом люди снимают видео в TikTok или где-то ещё под строчки, которые придумал ты сам, – это совсем другое ощущение. Потому что, когда поешь чужую песню, все равно разделяешь эти чувства с автором, ведь это его замысел, а ты – исполнитель, как актер, который воплощает замысел режиссера, сценариста и всей команды.

– Уже долгое время вы участвуете в кинопроектах в США, совмещая это со съемками в украинских сериалах. Расскажите о своем опыте съемок в Голливуде. Чем американская киноиндустрия поразила вас больше всего?

– Мощью. Конечно, американская киноиндустрия вкладывает большие средства в свои проекты, а в Украине у нас сейчас просто нет таких возможностей. А когда ты вкладываешь больше денег, у тебя гораздо больше свободы в том, что и как ты можешь показать в создаваемом тобой фильме. Там даже самые дешевые сериалы снимаются на несколько камер, используют масс-сцены по 100–200 человек, краны; могут даже для не самого дорогого сериала арендовать огромный кинотеатр или зал на тысячу человек. То есть там просто другие масштабы. При этом я считаю, что в Украине есть замечательные актеры и режиссеры.

Когда я училась в Америке – а я там училась на актерской специальности и также на режиссуре, – мне сказали, что, возможно, уже не так необходимо обучение актерскому мастерству и режиссуре, а вот сценарное искусство точно стоило бы изучить. Потому что сценарное мастерство, по их мнению, находится на чуть более высоком уровне, чем у нас.

Я училась в Theatre of Arts и была вольным слушателем в Los Angeles Film Academy – это, по сути, что-то вроде New York Film Academy, только в Лос-Анджелесе. И там очень сильная школа. Было интересно знакомиться со студентами, видеть, как они уже начинают снимать свои собственные фильмы.

Почему мне хотелось поучиться в Америке? Боже, какой там офигенный монтаж! Как они умеют правильно монтировать сцены! Очень точное освещение, даже без цветокоррекции картинка уже выглядит готовой. Кстати, в Америке часто точечно привлекают наших специалистов в различных направлениях.

А еще мне нравится, насколько там правильно прописаны сценарии, где практически каждый ход – психологический, он влияет на зрителя. Даже расположение людей в кадре – все имеет значение. Например, если два актера стоят очень близко друг к другу, между ними обязательно что-то есть. Если они стоят на расстоянии – между ними ничего нет. Когда мы с мужем учились в Америке, на одном из уроков актерского мастерства вышли показывать этюд. Мы встали очень близко друг к другу и играли двух мужчин, друзей. И студенты начали смеяться. Только во время разбора этюда мы поняли, что их это рассмешило именно из-за расстояния между нами. Потому что в американской актерской школе, если два человека стоят так близко, это обязательно что-то означает. В Украине таких правил, мне кажется, нет, а там все очень четко разбирается с точки зрения психологии: как показать, донести до зрителя то или иное чувство, как сделать так, чтобы актер в кадре не плакал, а зритель – рыдал? Мне такие методы очень интересны, надеюсь, что смогу еще лучше их изучить.

– Вообще, трудно ли украинской актрисе пробиться на американском кинорынке?

– Я бы сказала, что дело не в том, украинская актриса или нет – просто когда у тебя есть акцент, меньше шансов громко заявить о себе. Если ты ещё не являешься членом Гильдии киноактеров, тоже сложнее попасть в какой-то крупный проект. Но это, как и везде, – нужно попасть в нужное время, в нужное место, к нужным людям. Нужно понравиться, чтобы роль была органичной именно для тебя.

Потому что в Америке, как мне кажется, только очень гениальные актеры могут играть абсолютно противоположные себе роли, а обычно ноунеймов, грубо говоря, или очень молодых актеров берут на максимально органичные для них роли. То есть ты не очень меняешься. Какая ты есть в жизни – такую тебя и видят в кадре. Поэтому когда режиссёр увидит во мне, точнее в героине во мне, того самого человека, которого он себе представлял, тогда меня и возьмут на какую-то более масштабную роль. Это даже не будет зависеть от моей внешности или таланта. Просто должно сложиться так, чтобы персонаж и я полностью совпадали. Почему-то у них это работает именно так.

Хотя и в Украине я сейчас вижу, что большинство актеров, особенно молодых, в первую очередь играют самих себя. Раньше наше старшее поколение актеров и режиссеров больше экспериментировало: они создавали разные образы, перевоплощались, полностью меняли себя, чтобы предстать перед зрителем в каком-то невероятном образе. Сейчас все стало проще. Возможно, в этом есть свои плюсы, но для меня это немного минус, потому что иногда хочется полностью перевоплотиться и предстать перед зрителем в совершенно другом амплуа.

– Мечтаете ли вы сняться в каком-нибудь фильме или, возможно, записать дуэт с кем-нибудь из мировых артистов?

– Конечно, мечтаю (улыбается)! Мне даже просто очень хочется познакомиться со многими талантливыми режиссерами, хотя бы пожать им руку. Боже, как мне нравится Тарантино! И я в восторге от моего любимого режиссера Тима Бертона! Не знаю почему, наверное, это еще с детства. И все актеры, которые снимаются у Тима Бертона, для меня просто топ – Вайнона Райдер, Джонни Депп, Хлоя Морец, Хелена Бонем Картер, которая играла Белатрису Лестранж в "Гарри Поттере" и еще в куче фильмов Тима Бертона. Короче, я настоящая его фанатка!

А еще мне очень нравится Гай Ричи. Да и, если честно, одни из моих самых любимых фильмов даже не американские, а английские. Я очень люблю английские детективы, это моя слабость! Также просто с ума схожу от европейских детективов или французских комедий. Для меня это фильмы, чтобы прийти в себя, расслабиться. Просто кайф.

Если говорить об актерах, с которыми хотелось бы познакомиться, то, конечно, это Джонни Депп, Мэттью Макконахи, Джим Керри. Наверное, я в первую очередь называю именно старшее поколение, потому что выросла на этих актерах. Но познакомиться с Зендеей или Тимоти Шаламе мне тоже было бы очень интересно. Скажу больше: я уже лично знакома с несколькими актерами, но имена называть не буду, потому что для меня отношения с этими людьми важнее, чем желание похвастаться перед всеми.

– В ближайшее время в прокат выходит комедия "Голос сердца", снятая Алиной Чеботаревой, где вы сыграли главную роль. Расскажите об этом фильме и о своей героине.

– "Голос сердца" – это история о любви, выборе, вторых шансах и поиске себя. Моя героиня Лина – карьеристка, которая очень хочет быть счастливой, но вынуждена разобраться в себе и понять, что для неё на самом деле важнее: большая карьера или личное счастье? Когда я получила сценарий, у меня самой был непростой период. Я еще не знала, что беременна, но уже очень хотела стать мамой. Поэтому многие переживания Лины нашли у меня большой отклик. Я сама в тот момент больше искала себя как женщину, а не как артистку, и поэтому эта история появилась в моей жизни как нельзя кстати.

Но мы с Линой совсем разные. Пожалуй, больше всего меня раздражала ее высокомерность. В начале истории она еще не понимает, что настоящая ценность не только в успехе или деньгах, но и в людях, которые рядом. Мне было важно не осуждать ее, а понять. Я всегда становлюсь защитницей своих героинь, потому что иначе невозможно сыграть их честно. Хотелось показать, что за этой надменностью на самом деле скрываются боль, страх и очень сильное желание быть счастливой.

Поэтому для меня это не просто романтическая история. Это фильм о внутренней трансформации, о втором шансе, о любви и о моменте, когда нужно честно спросить себя: "А чего я на самом деле хочу?"

Мне очень хочется, чтобы после просмотра люди вышли из зала с улыбкой, чтобы немного выдохнули, эмоционально разгрузились и, возможно, узнали в этой истории себя. Ведь ужасов нам сейчас и в реальной жизни хватает. Иногда просто хочется посмотреть фильм, после которого станет теплее на душе.

– Как относитесь к таким сравнениям с Шакирой? Или еще читала, что у вас похожий вайб с Алёной Омаргалиевой и Артемом Пивоваровым?

– Шакира всегда в своем прайм-тайме, Пивоваров – в своем, Алена Омаргалиева – прекрасная исполнительница. Я не ставлю перед собой цель быть на кого-то похожей или кого-то подражать. Но меня очень объединяет с артистами, которых я уважаю, то, что мы сами являемся авторами своей музыки.

Что касается звучания, конечно, невольно чувствуешь то, что сейчас слушают люди, но я не могу сказать, что вдохновлялась конкретно кем-то из этих артистов. На самом деле меня очень вдохновляют афро-хаус и афробрит. Мы используем это направление уже около трех лет – еще в песне "Летаем". Поэтому мы не следуем за кем-то, а просто выстраиваем свою собственную музыкальную линию. Хочется создавать современный, актуальный саунд, но в то же время понятный широкой аудитории, чтобы песни запоминались.

Больше всего я уважаю артистов, которые сами создают себя и свою музыку. Это, наверное, самый большой шаг, потому что вот закончатся все авторы в мире, а ты сам можешь прокормить себя, написав свой хит и свою песню.

– Как бы вы описали следующий этап вашей карьеры?

– Я не знаю, как это описать. Настоящая, открытая, достаточно многогранная и, главное, без каких-либо масок. Потому что с того момента, как появились соцсети и я начала нормально их вести, наконец-то получила возможность предстать перед людьми такой, какая я есть. Ведь раньше как люди меня видели? Если не в обычной жизни где-то на улице или на концерте, то преимущественно в телевизионных программах. А там, если вы замечали, когда выходит какое-то интервью, даже не у блогеров, а именно на телевидении, часто есть закадровый голос, который что-то объясняет. Очень часто этот закадровый голос рассказывал совсем противоположное тому, какая я на самом деле, чтобы картинка была интереснее для людей. Всё делали гротескным и преувеличивали. И это меня очень бесило.

Настоящую меня люди начали видеть и знакомиться со мной только в последние годы, когда я начала вести блог. Поэтому следующий этап я бы так и назвала – знакомство с настоящей Алиной. И, конечно, будет больше авторских песен, так что вы сможете еще лучше познакомиться с моей тонкой душевной организацией.

– Что бы вы хотели сказать своим поклонникам, которые поддерживают вас несмотря ни на что?

– Вы так говорите "несмотря ни на что", будто я в этом году главная фигура по количеству скандалов. Давайте все-таки напомним, что это не так. Наоборот, у меня все довольно гладко. Но я очень благодарна людям, которые остаются со мной, которые слушают меня не "несмотря ни на что", а просто. Я вообще благодарна Богу за то, что я нашла вас, а вы нашли меня. Ведь ты можешь быть творческой личностью, но ты не артист без людей, которые тебя слушают.

Поэтому я счастлива, что нашла свое призвание в жизни и что то, чем я занимаюсь, приносит мне огромное удовольствие. Но еще важнее, что это доставляет удовольствие людям, которые меня слушают. Мы вместе растем, воспитываем детей, знакомимся, влюбляемся, ссоримся... Мы вместе! Мы единомышленники.

Я вас очень сильно люблю. Хочу пожелать вам любви, мирного неба, чтобы в ваших семьях все сбывалось, чтобы вы всегда чувствовали себя нужными и обязательно нашли свое призвание в этой жизни. И знайте: ничего не бывает навсегда. Как говорил царь Соломон: "И это пройдет". Поэтому просто хочу пожелать вам одного: пусть у вас все будет хорошо.

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