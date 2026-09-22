Сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке важна тем, что будет проходить на фоне успехов Украины на фронте – той самой операции "Вивальди", о которой публично объявил Андрей Билецкий. Три месяца назад он говорил о козырях для Трампа – вот, собственно, и они.

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На півночі Донецької області Третій армійський корпус повернув територію близько 125 кв км в районі Лиману та Святогірська, зрізав так звану "клешню", якою росіяни намагалися з півночі охопити агломерацію Слов’янськ-Краматорськ.

В цьому році це найбільш масштабний наступ, і відбувається він просто зараз на території, яку Путін на весь світ вже оголосив "своєю". Однак, навіть російські аналітики та воєнкори зараз визнають, що армія РФ зазнала там невдачі та відступила. Брехня Путіна – ознака слабкості, а ставлення Трампа до лузерів – усім відоме.

Якщо раніше переговори з Трампом відбувалися на тлі російського наступу, то тепер ситуація інша, і заяви Путіна про "наступ по всіх фронтах" вже не відповідають дійсності. На днях Трамп вже заявив, що через українські удари Росія фактично втратила контроль над нафтопереробною галуззю. Тепер вона втрачає позиції і на стратегічному відтінку фронту, бо очевидно, що за таких темпів захопити Донбас ані до кінця цього року, ані до весни майбутнього вона не зможе.

Раніше Трамп казав, що у нас нема карт. Тепер казати так більше неможливо. Побачимо, чи правий був Зеленський, коли казав, що сьогоднішня зустріч може "багато змінити".