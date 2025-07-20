Опубликована впечатляющая статистика ударов Усика в реванше с Дюбуа. Фотофакт

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 15 КО) уверенно перебил Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше, который завершился нокаутом в пятом раунде. Статистика CompuBox подтверждает полное преимущество украинца на всех отрезках боя.

Общие удары

Видео дня

Усик попал 57 из 153 (37,3%), Дюбуа — 35 из 179 (19,6%). Несмотря на то, что британец выбросил больше ударов, его точность была почти вдвое ниже.

Джебы

Усик – 21 из 75 (28%), Дюбуа — 11 из 104 (10,6%). Украинец был в три раза точнее и в этом компоненте.

Силовые удары

Усик – 36 из 78 (46,2%), Дюбуа — 24 из 75 (32%). Ключевым стал пятый раунд, где Усик попал 8 из 11 силовых ударов (73%) — именно тогда он сначала отправил британца в нокдаун, а затем нокаутировал.

По раундам

Во всех пяти раундах Усик попадал чаще соперника. В пятом раунде точность Усика достигла 70,6%, тогда как у Дюбуа всего 11,1%. В джебах британец полностью проиграл, особенно в пятом раунде, где не попал ни разу.

Усик был лучше по всем ключевым показателям: точнее в общей работе, эффективнее в джебах и доминировал в силовых ударах. Победа нокаутом стала логичным завершением полного контроля над поединком.

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