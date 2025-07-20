Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Вторая победа Александра Усика над Даниелем Дюбуа стала главным событием не только в мире бокса, но и всего спорта. Триумф 38-летнего украинца вызвал волну восторга среди фанатов, а фотографии с боя оставили огромное пространство для "мемного творчества" болельщиков.

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Обсуждение легендарного успеха непобеждённого чемпиона из Симферополя заполнило соцсети – как в Украине, так и за её пределами. Многие юзеры обыграли фразу Усика "Don't push the horses", которой он остановил перепалку на пресс-конференции.

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на лучшие коллажи, которые заполонили социальные сети после поединка на Уэмбли.

Как сообщал OBOZ.UA, 12-раундовый бой на лондонском стадионе между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) завершился в пятом раунде нокаутом.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой битве, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Также стало известно, кто на момент остановки поединка в 5-м раунде побеждал по очкам.

Позже появилось видео лучших моментов схватки.

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