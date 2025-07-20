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Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,8 т.
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Вторая победа Александра Усика над Даниелем Дюбуа стала главным событием не только в мире бокса, но и всего спорта. Триумф 38-летнего украинца вызвал волну восторга среди фанатов, а фотографии с боя оставили огромное пространство для "мемного творчества" болельщиков.

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Обсуждение легендарного успеха непобеждённого чемпиона из Симферополя заполнило соцсети – как в Украине, так и за её пределами. Многие юзеры обыграли фразу Усика "Don't push the horses", которой он остановил перепалку на пресс-конференции.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть на лучшие коллажи, которые заполонили социальные сети после поединка на Уэмбли.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт
Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, 12-раундовый бой на лондонском стадионе между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) завершился в пятом раунде нокаутом.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой битве, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Также стало известно, кто на момент остановки поединка в 5-м раунде побеждал по очкам.

Соцсети отреагировали мемами на победу Усика над Дюбуа. Фотофакт

Позже появилось видео лучших моментов схватки.

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