«Война в Украине закончится быстрее, чем кажется»: в Нью-Йорке начались общие прения Генеральной Ассамблеи ООН. Видео

Во вторник, 22 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. В ближайшее время ожидается выступление президента США Дональда Трампа, а президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед Генеральной Ассамблеей 23 сентября.

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О начале прений сообщило информационное агентство "Укринформ". В настоящее время в зал прибывают делегации разных стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на общих дебатах Генассамблеи ООН заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН.

"Полномасштабное вторжение России подвергло суверенное государство жестокой войне — в вопиющем нарушении Устава. Гражданское население продолжает гибнуть вдали от линии фронта — преимущественно в Украине, но в последнее время также и в отдельных районах России. Оружие, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергались атакам, что создает угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии", — сказал генсек ООН.

Во время прибытия президента США Дональда Трампа журналисты поинтересовались, какое послание он хотел бы передать российскому диктатору Владимиру Путину. Трамп ответил кратко, призвав прекратить войну.

"Закончить войну", – ответил президент США.

На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже присутствует украинская делегация. В зале находятся Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль и Андрей Сибига.

Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Андрей Сибига, его заместителем назначен постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Общие дебаты проходят в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Они будут продолжаться с 22 по 26 сентября и 28 сентября.

В этом году встреча мировых лидеров проходит под лозунгом "Восстановление доверия, управление трансформацией: ООН, работающая для всех". В мероприятиях принимают участие главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные представители стран.

В Нью-Йорке ожидают почти 130 глав государств и правительств, которые лично примут участие в сессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 сентября прибыли в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У главы государства запланирован ряд встреч — с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.

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