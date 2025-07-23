The Times раскрыла сенсационные события перед боем Усик – Дюбуа, повлиявшие на поединок. Видео собрало 1 млн просмотров

Накануне поединка с Александром Усиком британский тяжеловес Даниель Дюбуа оказался в центре полной неразберихи. Он прибыл на стадион "Уэмбли" всего за 90 минут до выхода на ринг — после вечеринки, которую устроил его отец, пригласив гостей, с которыми сам боксер едва был знаком.

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Как сообщает британская газета The Times, ссылаясь на источник из лагеря Дюбуа, в то время как Усик спокойно готовился к бою, окружённый своей давней командой, включая друзей из Симферополя, в раздевалке его соперника царила нервозность. Всё началось ещё за несколько дней до боя, когда отец бойца (Стэнли Дюбуа) вспылил после статьи, в которой утверждалось, что общий призовой фонд боя составляет 150 миллионов фунтов. Реальная же сумма, которую должен был получить Даниель, не превышала 10 миллионов.

На сам день поединка Стэнли устроил шумную вечеринку в семейном особняке в Эссексе, где до сих пор живёт Даниэль. По словам источника, боксер, по натуре довольно замкнутый человек, не знал всех гостей и даже на какое-то время уехал на машине, чтобы побыть один.

22 июля появились кадры этой "безумной" домашней тусовки. За сутки ролик собрал более 1 млн просмотров.

На видео видно, как Даниель улыбается и позирует для фотографий с гостями, в то время как десятки людей заполнили дом и высыпали на подъездную дорожку к дому.

Другие боксеры раскритиковали вечеринку, назвав ее "отвлекающим" вмешательством в его обычный день.

Позже выезд в Лондон задержался из-за того, что Стэнли захотел заказать дополнительные машины для всей своей компании. Он лично вёз сына на стадион, что стало проблемой, ведь аккредитация была выдана только на определённые автомобили. Охрана сначала не хотела пускать некоторых спутников отца, и, как утверждает источник, Стэнли пригрозил, что Даниэль не пойдёт в ринг без них. В результате на стадион они добрались пешком с парковки.

Сам бой прошёл под знаком полного превосходства Усика. Несмотря на активное начало, Дюбуа оказался на канвасе в пятом раунде после второго нокдауна. Именно Стэнли, находившийся в углу вместе с тренером Доном Чарльзом и часто перекрикивавший его, выбросил полотенце, остановив бой. После этого он покинул арену вместе с младшим сыном Соломоном ещё до того, как оттуда ушёл сам Даниэль.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик, в ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли", досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде. Таким образом Саша стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе во второй раз, обновив свой идеальный рекорд до 24-0.

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