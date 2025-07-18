'Позор. Он симулировал': чемпион ОИ из РФ набросился с нелепыми обвинениями на Усика

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отметился нелепыми претензиями в адрес украинского суперчемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин обвинил нашего соотечественника в том, что он симулировал удар ниже пояса в первом поединке против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом Мехонцев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Представитель страны-агрессорки с неприкрытой завистью выразил надежду на то, что Дюбуа сможет шокировать боксерский мир и победить, но согласился с тем, что шансов на это мало.

"Если рассуждать по-спортивному, то фаворит – Усик, но Дюбуа все равно имеет шансы, он парень бьющий. Что касается их прошлого боя, то, какой бы ты ни был чемпион, когда ты падаешь и притворяешься, это позор. Усик делает это всегда. Нужно перестать симулировать и начать боксировать. Дюбуа должен отдать все, чем наделила его природа, чтобы победить. По боксерским критериям Усик сильнее, но все имеют свои слабые стороны. Он же пропустил очень сильный удар, который пришелся совсем не в то место, как он симулировал. Тот бой он выиграл, но побеждать лежа на полу – совсем не то, что хотелось бы видеть. Может быть, явного избиения британца и не будет, но Александр сделает ровно столько, чтобы хватило", – сказал Мехонцев.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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