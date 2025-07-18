"Позор. Он симулировал": чемпион ОИ из РФ набросился с нелепыми обвинениями на Усика
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отметился нелепыми претензиями в адрес украинского суперчемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО). Россиянин обвинил нашего соотечественника в том, что он симулировал удар ниже пояса в первом поединке против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Об этом Мехонцев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Представитель страны-агрессорки с неприкрытой завистью выразил надежду на то, что Дюбуа сможет шокировать боксерский мир и победить, но согласился с тем, что шансов на это мало.
"Если рассуждать по-спортивному, то фаворит – Усик, но Дюбуа все равно имеет шансы, он парень бьющий. Что касается их прошлого боя, то, какой бы ты ни был чемпион, когда ты падаешь и притворяешься, это позор. Усик делает это всегда. Нужно перестать симулировать и начать боксировать. Дюбуа должен отдать все, чем наделила его природа, чтобы победить. По боксерским критериям Усик сильнее, но все имеют свои слабые стороны. Он же пропустил очень сильный удар, который пришелся совсем не в то место, как он симулировал. Тот бой он выиграл, но побеждать лежа на полу – совсем не то, что хотелось бы видеть. Может быть, явного избиения британца и не будет, но Александр сделает ровно столько, чтобы хватило", – сказал Мехонцев.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
- На финальной пресс-конференции перед боем украинец отметился фразой, которая уже стала мемом.
- Дюбуа оказался тяжелее Усика на 7,5 кг. При этом украинец показал свой рекордный вес.
- Усик закончил кличем "Слава Украине!" церемонию взвешивания.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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