Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) досрочно победит британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Реванш боксеров с большой долей вероятности не пройдет всю дистанцию в 12 раундов, а наш соотечественник соберет все пояса королевского дивизиона.

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Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Он напомнил, что в первом противостоянии боксеров Усик победил в девятом раунде, и будет доминировать и во время реванша. При этом Дюбуа имеет шансы на один точный удар.

"Учитывая опыт и техническое мастерство Усика, а также прогресс Дюбуа, эксперты предполагают, что бой может завершиться в поздних раундах (8-12), если не будет раннего нокаута. Например, Тони Белью прогнозирует победу Усика в 9-12 раундах. Моя оценка: вероятнее всего, Усик будет доминировать технически и завершит бой в 9-10 раунде, но Дюбуа может изменить ход поединка одним мощным ударом", – поделился ожиданиями от боя Grok.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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