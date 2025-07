Дюбуа совершил неожиданный поступок, когда стоял глаза в глаза с Усиком. Видео

Во время традиционной дуэли взглядов перед титульным боем чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) неожиданно начал выкрикивать в лицо обладателю титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО): "And the new! And the new!". Именно так ринг-анонсеры объявляют нового чемпиона мира.

Психологическая атака со стороны 27-летнего британца прозвучала на фоне напряжённого ожидания реванша, который состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону — титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Напомним, в первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Теперь британец надеется не только отомстить, но и переписать историю.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дюбуа вновь пообещал нокаутировать Усика. Британец отметился очередной бравадой и выразил уверенность в том, что вечер бокса на в столице Лондона станет его новым триумфом.

