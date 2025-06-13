Более $200 млн: впервые назван фантастический гонорар реванша Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) получит 65% от общего гонорарного фонда боя-реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом оба боксера могут рассчитывать на рекордные призовые в карьере, так как на кону поединка будет стоять 150 миллионов фунтов или 203,5 миллионов долларов.

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Об этом информирует портал news.bet365.com. По его подсчетам, Усик заработает фантастические 132,28 млн долларов, а Дюбуа – 71,22 в американской валюте. Известно, что за реванш с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) украинский суперчемпион получил $114 миллионов.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

Бой состоится 19 июля в Лондоне.

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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