Усик вышел с политическим 'плакатом' на открытую тренировку с Дюбуа. Фото и видео

На открытой тренировке перед боем-реваншем с Даниэлем Дюбуа украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вновь напомнил о судьбе украинских пленных. Боксер появился на мероприятии в Лондонее в чёрной майке с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Свободу защитникам Азовстали").

Видео дня

Эта надпись была выполнена ярко-жёлтым шрифтом на фоне, который сам по себе напоминала черную протестную растяжку. Начинался текст со стилизованного изображения трезубца.

Это уже не первый раз, когда Усик использует публичное мероприятие для поддержки украинских военных. На церемонии взвешивания перед боем с Тайсоном Фьюри в мае он также поднял аналогичный плакат с призывом освободить защитников "Азовстали", которых удерживает в плену Россия.

Таким образом, 37-летний чемпион WBC, WBA, WBO и IBO продолжает напоминать мировой аудитории о судьбе украинских героев, попавших в плен после героической обороны Мариуполя.

Этот жест напомнил поступок украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая летом также развернула плакат с аналогичной надписью. Ее действия вызвали широкий резонанс, привлекли внимание мировой общественности и стали символом поддержки украинских воинов.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону — титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!