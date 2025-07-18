Разница в 7,5 кг: Усик и Дюбуа взвесились перед реваншем

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) оказался легче своего соперника Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) по бою-реваншу. Боксеры в пятницу, 18 июля, прошли официальную церемонию взвешивания перед выход на ринг на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Дюбуа первым появился перед публикой и встал на весы. Стрелка под Динамитом, как называют британца, достигла отметки в 110,6 килограмм. Усик же оказался сразу на 7,5 кг легче и затянул на 103,1 кг.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9-й раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7-м, 8-м или 9-м раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7.00, 18.00 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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