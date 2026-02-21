Я поважаю кожного, хто бореться проти агресії ерефії: чи на передовій, чи в тилу.

Я поважаю генерала Валерія Залужного і його команду старших офіцерів і генералів, які у тих обставинах, що існували, коли він був Головкомом, зробили все можливе і героїчне для протидії ворогу.

Я поважаю генерала Олександра Сирського та тих, хто є в його команді за те, що вони робили та роблять, ведучи у надзвичайно складних умовах бойові дії проти агресора.

Я поважаю генерала Малюка, який проявив себе якнайкраще, у боротьбі з підступним та могутнім ворогом, перебуваючи на посаді Голови СБУ.

Я поважаю генералів Хмару і Поклада, та всіх генералів, офіцерів та бійців СБУ, які творили й творять чуда, знищуючи орків.

Я поважаю генерала Кирила Буданова з його генералами, офіцерами, солдатами та сержантами ГУР МО, які йдуть на прю з ворогом, скрізь де він є.

Я поважаю генерала Білецького, полковника Прокопенка і всіх, хто з добровольчих лав, у боротьбі не на життя, а на смерть, ведуть за собою лави українських Воїнів.

Я поважаю пʼятого Президента України Петра Порошенка і його команду, яка не здала нас, Українців, пацакам (а мала таку можливість).

Так. Я поважаю і Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України своєї Держави Володимира Зеленського.

Я люблю і поважаю свій Український народ, який найкращий у світі і нездоланний!

Я знаю, що всі, кого я перелічив, далеко не ідеальні… Декому з них, я б морду з задоволенням набив, але…

Але я знаю й інше: поки ми єдині, доти Путін та його ординська кліка нас не здолає.

Тому не піддаймося спокусі перегризти один одному горлянку!

Втримаємося — переможемо! Будемо жерти один одного — програємо.

Поважаймо один одного і кожен себе! Не перетворюймося на бидло! Борімося за наше майбуття і за тих, хто вже не з нами!

Українська нація — це мертві, живі та ненароджені українці, в Україні та поза нею сущі…

У національно-визвольній боротьбі, або всі разом виграють, або програють — теж усі…

Тримаймо стрій, Брати і Сестри!

Слава Україні!