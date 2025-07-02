Шоу Усик – Дюбуа 2. Бой непобедимого украинского супертяжа отменен

Анонсированный бой между украинскими непобеждёнными супертяжеловесами Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО) и Андреем Новицким (15–0, 11 КО), который должен был пройти в рамках шоу Усик – Дюбуа 2, не состоится. Причины отказа Новицкого от участия в поединке пока не раскрываются.

Видео дня

Промоутерская компания Queensberry Promotions, которая организует шоу, уже нашла замену 29-летнему одесситу: Сиренко встретится с 31-летним британцем Соломоном Дэкресом (9–1, 3 КО).

Последний раз Дэкрес выходил на ринг в декабре 2023 года и тогда потерпел первое поражение в карьере – его нокаутировал в первом раунде соотечественник Дэвид Аделейе.

Поединок Сиренко – Дэкрес состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Напомним, в октябре прошлого года Сиренко эффектно нокаутировал американца Брендона Кармака.

До этого Владислав победил техническим нокаутом 39-летнего американского джорнимена Кита Барра (21-16-1, 8 КО). Бой на вечере бокса в Texas Troubadour Theatre (Нешвилл, США) завершился досрочно.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля видеосервис Megogo объявил о том, что будет официальными транслятором поединка в Украине. Прямой эфир уже традиционно будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "Megogo Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!