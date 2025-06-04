Паркер дал однозначный прогноз на победителя реванша Усик – Дюбуа

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

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ЧТО СКАЗАЛ ДЖОЗЕФ ПАРКЕР О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА

В интервью авторитетному изданию Ring Magazine супертяж из Окленда выразил восхищение Усиком, которого назвал лучшим представителем королевского дивизиона в нынешнее время. Он добавил, что Дюбуа будет иметь шансы на победу благодаря своей силе.

Мне кажется, что Дюбуа будет другим бойцом по сравнению с первым боем, но Усик техничен, и он знает, как сломать тебя. Он очень хорош в работе ног, движении рук, финтах, ударах. Он очень умный и интеллектуальный боец. Я думаю, что у Дюбуа есть мощь и он может поймать Усика чисто, но это легче сказать, чем сделать. Усик отлично двигается, и он знает, как избегать ударов. Поэтому я снова склоняюсь к победе Усика. Усик – лучший представитель супертяжелого веса нашего поколения. - Джозеф Паркер

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

Бой состоится 19 июля в Лондоне.

Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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