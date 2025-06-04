Паркер дал однозначный прогноз на победителя реванша Усик – Дюбуа
Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
ЧТО СКАЗАЛ ДЖОЗЕФ ПАРКЕР О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА
- В интервью авторитетному изданию Ring Magazine супертяж из Окленда выразил восхищение Усиком, которого назвал лучшим представителем королевского дивизиона в нынешнее время. Он добавил, что Дюбуа будет иметь шансы на победу благодаря своей силе.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.
- Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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