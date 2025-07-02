Реванш Усик – Дюбуа: стало известно, кто будет транслировать бой в Украине

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вернется в ринг в середине лета. Наш соотечественник проведет реванш с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), на кону которого будут стоять все пояса королевского дивизиона.

Видео дня

Видеосервис Megogo объявил о том, что будет официальными транслятором поединка в Украине. Прямой эфир уже традиционно будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "Megogo Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Комментировать противостояние будет Владимир Кобельков. Megogo покажет весь вечер бокса, включая прелимы и основной кард.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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