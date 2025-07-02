Реванш Усик – Дюбуа: стало известно, кто будет транслировать бой в Украине
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вернется в ринг в середине лета. Наш соотечественник проведет реванш с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), на кону которого будут стоять все пояса королевского дивизиона.
Видеосервис Megogo объявил о том, что будет официальными транслятором поединка в Украине. Прямой эфир уже традиционно будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "Megogo Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Комментировать противостояние будет Владимир Кобельков. Megogo покажет весь вечер бокса, включая прелимы и основной кард.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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