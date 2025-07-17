"Не гоните лошадей!" Усик трема словами остановил перепалку на пресс-конференции перед реваншем с Дюбуа. Видео
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) прервал перепалку во время финальной пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш боксер отреагировал на выкрики из зала после того, как его менеджер Эгис Климас и промоутер британца Фрэнк Уоррен немного поспорили о предстоящем поединке.
"Не гоните лошадей!" – дважды повторил Усик, после чего выкрики из зала сразу прекратились, а в зале снова вернулись к нормальному общению.
В своей приветственной речи Александр отметил, что ему придает огромную мотивацию поддержка со стороны украинцев, которые сейчас противостоят военной агрессии России.
"Привет, Лондон. Я очень рад быть здесь снова. Я верю в то, что это будет моя ночь. Я верю в Бога. Но я хорошо подготовился к бою. Для Украины. Послушайте, каждый мой бой важен для меня и моей команды. И также он важен для украинцев, солдат, которые защищают мою страну. Это мотивация для моего народа. И это очень важно для меня", – сказал Усик.
Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.32 против 3.66 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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