'Не гоните лошадей!' Усик трема словами остановил перепалку на пресс-конференции перед реваншем с Дюбуа. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) прервал перепалку во время финальной пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш боксер отреагировал на выкрики из зала после того, как его менеджер Эгис Климас и промоутер британца Фрэнк Уоррен немного поспорили о предстоящем поединке.

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"Не гоните лошадей!" – дважды повторил Усик, после чего выкрики из зала сразу прекратились, а в зале снова вернулись к нормальному общению.

В своей приветственной речи Александр отметил, что ему придает огромную мотивацию поддержка со стороны украинцев, которые сейчас противостоят военной агрессии России.

"Привет, Лондон. Я очень рад быть здесь снова. Я верю в то, что это будет моя ночь. Я верю в Бога. Но я хорошо подготовился к бою. Для Украины. Послушайте, каждый мой бой важен для меня и моей команды. И также он важен для украинцев, солдат, которые защищают мою страну. Это мотивация для моего народа. И это очень важно для меня", – сказал Усик.

Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.32 против 3.66 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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