'Положить конец этому': Дюбуа пригрозил Усику нокаутом в реванше

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) вновь пообещал нокаутировать Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец отметился очередной бравадой и выразил уверенность в том, что вечер бокса на "Уэмбли" станет его новым триумфом.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью издание Ring Magazine, которое напоминает, что Даниель станет первым в истории, кто дважды подряд возглавит кард на главной арене Британии. 27-летний лондонец также отметил, что усердно тренировался и работал над ошибками, которые он допустил в первом противостоянии с Усиком.

"Я с нетерпением жду возможности нокаутировать его, отправить в нокаут и положить конец всему этому. Я долго тренировался для этого и мне не терпится снова с ним встретиться. Это будет грандиозный бой. И это будет великий вечер и великая победа. Мы долго и упорно работали, мы готовимся к победе. Мы не готовы вернуться домой расстроенными. Когда я выиграю на "Уэмбли", я сделаю его своим домом", – сказал Дюбуа.

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