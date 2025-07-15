"Положить конец этому": Дюбуа пригрозил Усику нокаутом в реванше
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) вновь пообещал нокаутировать Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец отметился очередной бравадой и выразил уверенность в том, что вечер бокса на "Уэмбли" станет его новым триумфом.
Об этом Дюбуа заявил в интервью издание Ring Magazine, которое напоминает, что Даниель станет первым в истории, кто дважды подряд возглавит кард на главной арене Британии. 27-летний лондонец также отметил, что усердно тренировался и работал над ошибками, которые он допустил в первом противостоянии с Усиком.
"Я с нетерпением жду возможности нокаутировать его, отправить в нокаут и положить конец всему этому. Я долго тренировался для этого и мне не терпится снова с ним встретиться. Это будет грандиозный бой. И это будет великий вечер и великая победа. Мы долго и упорно работали, мы готовимся к победе. Мы не готовы вернуться домой расстроенными. Когда я выиграю на "Уэмбли", я сделаю его своим домом", – сказал Дюбуа.
Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.29 против 3.54 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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