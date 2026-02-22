Террористический акт во Львове. Ночью полиция приехала якобы на ограбление магазина. В это время взорвалась заложенная рядом взрывчатка. Приехало еще больше правоохранителей и тогда запустили еще одно заложенное недалеко взрывное устройство.

Целью террористов было убить как можно больше правоохранителей. Есть жертвы, в частности сразу сообщили о гибели молодой девушки-полицейской. Соболезнования семье погибшей.