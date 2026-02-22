После полуночи в воскресенье, 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Есть погибшие и раненые правоохранители, которые прибыли в центр города на вызов. Общее количество пострадавших – не менее 14.

Первыми подробностями ЧП поделилась в Telegram пресс-служба Национальной полиции Украины. Причина пока не оглашается, но инцидент не связан с обстрелами. Мэр Андрей Садовый заявил о теракте.

Первый звук взрыва раздался около 00:30, второй – примерно через 10 минут. Взрывы были такой силы, что их слышали даже за городом, заявляют львовские Telegram-каналы.

Предположительно, ЧП случилось в центральной части города недалеко от ТЦ Magnus и львовского СИЗО (эти здания являются соседними).

"Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. На месте работают все профильные службы. Детали позже", – информировали правоохранители по состоянию на 01:20.

Городской голова Садовый уточнил, что, по состоянию на 01:40 воскресенья, 14 пострадавших госпитализированы.

"Львов. Это был теракт... Работают правоохранители и все соответствующие службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – прокомментировал ситуацию он.

Садовый добавил, что, по предварительной информации, во Львове вследствие теракта погибла женщина-полицейская.

Садовый также опубликовал видео с места взрывов.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 февраля в Оболонском районе Киева во время конфликта мужчина взорвал гранату внутри квартиры. В результате один человек погиб, двое травмированы. 29-летнего военнослужащего, который находится в СОЧ, задержали.

– 11 февраля взрыв в Киеве прогремел в Голосеевском районе. Там взорвался автомобиль (предварительно, его газовая установка).

