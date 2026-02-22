'Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram': Зеленский поручил исключить подобные преступления в будущем

Заказчиком теракта со взрывами во Львове, которые прогремели в центре города в ночь на 22 февраля, было государство-агрессор РФ. Исполнителей россияне завербовали через Telegram.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером в воскресенье, 22 февраля. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Разведка установила, что россияне планируют продолжать нападения

Президент рассказал, что в течение воскресенья получал несколько докладов от МВД (в частности министра Игоря Клименко, других правоохранителей) касательно расследования инцидента во Львове

"Обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты уже есть. Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта – российская", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил он, квалификация события очевидна, ведь "это был именно теракт, циничный и жестокий".

Произошло два взрыва (второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы). Ранения получили 25 людей, погибла 23-летняя сотрудница Нацполиции.

"Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь", – заявил Зеленский.

Правоохранительным органам он поручил "проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления". Определенный опыт противодействия уже есть, десятки аналогичных ситуаций не допущены.

"И нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев", – предупредил президент.

Войска РФ используют новую российскую тактику массированных ударов

22 февраля глава государства провел очередное селекторное совещание с представителями областей относительно вражеских обстрелов.

Он отметил, что тактика противника меняется. "Мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего это железная дорога, также объекты, которые работают на водоснабжение. И очень важно, чтобы на местах такую угрозу все осознавали и соответственно работали по защите", – сообщил Зеленский.

"Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной. Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится больше и больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также на Черниговщине", – отметил он.

Дальнобойные удары по территории государства-агрессора приносят результаты

Президент отметил украинских воинов, которые на этой неделе увеличили дальнобойность удачных атак по законным целям в России.

"Украина достигает все более отдаленных российских производств оружия, и мы должны быть благодарными, благодарными каждому в Украине, кто работает ради этого, кто достигает именно таких результатов и именно в боевых применениях наших украинских ракет, в наших DeepStrike.

По итогам этой недели отмечу воинов 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и нашего подразделения Сил спецопераций ВСУ "Баллиста". Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто бьется ради Украины, защищает украинцев и добавляет всем нам в государстве веры, что мы эту войну закончим достойно. Мир должен быть", – подытожил Зеленский.

– Взрывы в центре Львова прогремели после полуночи ночью 22 февраля. Уже днем правоохранители задержали подозреваемую 33-летнюю жительницу Ривненской области. Женщина скрывалась в одном из райцентров Львовщины. Следствие имеет доказательства того, что она действовала по указаниям так называемого куратора спецслужб РФ: изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в заранее определенных местах.

– По данным СМИ, фигурантка самостоятельно приобрела все составляющие для изготовления взрывных устройств в местном строительном гипермаркете.

