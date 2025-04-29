'Это не фотошоп. Они настоящие'. Усик совершил неожиданный поступок на пресс-конференции с Дюбуа. Видео

На пресс-конференции перед реваншем с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO) украинский чемпион Александр Усик (23-0, 14 КО) устроил неожиданный перформанс. Наш соотечественник принес распечатанные кадры из их первого боя, на которых зафиксированы удары ниже пояса от британца, и предложил ему подписать одно из таких фото.

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Инцидент произошел во время встречи боксёров перед вторым поединком, который назначен на 19 июля. Усик с улыбкой вручил британцу фотографию, где четко видно запрещённый удар. Дюбуа подписал снимок, после чего Усик также поставил свою подпись.

Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что команда Усика пересмотрела первый бой и насчитала около 20 ударов британца ниже пояса, на которые судья никак не отреагировал. По его словам, такие действия выглядели как элемент заранее подготовленного плана: "Хейтеры скажут, что это фотошоп, но это не так. Они [фотографии - Ред.] настоящие".

Букмекеры уже представили прогнозы на второй бой между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. Свой вариант исхода поединка озвучил и искусственный интеллект Grok — он предположил, в каком раунде завершится реванш и назвал слабое место украинского чемпиона, которое может использовать британец.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, но поединок не обошёлся без споров. В пятом раунде Дюбуа ударил Усика по животу, после чего тот оказался на настиле.

Судья признал удар запрещённым, так как он пришёлся ниже пояса, и дал Усику время на восстановление. Накануне реванша напряжение между боксёрами снова обострилось — на дуэли взглядов на стадионе "Уэмбли" Дюбуа набросился на Александра.

Напомним, в мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. В декабре он подтвердил своё звание, выиграв и в реванше у британца.

Перед боем Александр также взял автограф у Тайсона, заявив, что продаст снимки, а вырученные средства отдаст Вооруженным силам Украины.

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