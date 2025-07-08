"Никакой жалости": Дюбуа пообещал сокрушить Усика в реванше
Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) продолжил засыпать угрозами Александра Усика (23-0, 14 КО) накануне реванша. Британец пообещал шокировать нашего соотечественника и отобрать все его титулы, объединив их и став абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.
Об этом Дюбуа заявил в интервью Ring Magazine. 27-летний представитель Лондона напомнил, что значительно моложе Усика, чем и собирается воспользоваться. Кроме того, Даниель добавил, что извлек уроки из первого противостояния боксеров в августе 2023 года.
"Ему 38 лет. И неважно, насколько он молодо выглядит и в какой форме на тренировках. Мне нужно использовать его истощенностью и возрастом, и показать ему, на что способен молодой 27-летний тяжеловес. Я с нетерпением жду возможности это показать. Я собираюсь навязать ему настоящую сокрушительную работу. Никаких камбэков, никакой жалости. Оглядываясь назад, я учту и то, как Усик извлекал выгоду из моментов, когда ему действительно наносили болезненные удары", – сказал Дюбуа.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванш с Дюбуа проведет еще один бой.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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