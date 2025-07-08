'Никакой жалости': Дюбуа пообещал сокрушить Усика в реванше

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) продолжил засыпать угрозами Александра Усика (23-0, 14 КО) накануне реванша. Британец пообещал шокировать нашего соотечественника и отобрать все его титулы, объединив их и став абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью Ring Magazine. 27-летний представитель Лондона напомнил, что значительно моложе Усика, чем и собирается воспользоваться. Кроме того, Даниель добавил, что извлек уроки из первого противостояния боксеров в августе 2023 года.

"Ему 38 лет. И неважно, насколько он молодо выглядит и в какой форме на тренировках. Мне нужно использовать его истощенностью и возрастом, и показать ему, на что способен молодой 27-летний тяжеловес. Я с нетерпением жду возможности это показать. Я собираюсь навязать ему настоящую сокрушительную работу. Никаких камбэков, никакой жалости. Оглядываясь назад, я учту и то, как Усик извлекал выгоду из моментов, когда ему действительно наносили болезненные удары", – сказал Дюбуа.

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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