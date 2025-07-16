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"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
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'Может быть все, что угодно': Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) будет использовать грязные приемы в реванше с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Он также отметил, что разница в возрасте между соперниками никак не скажется на ходе поединка.

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Об этом Беринчик заявил в интервью порталу sport-express.ua. Вице-чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне добавил, что Усику также следует опасаться нокаутирующего удара Дюбуа, которым тот наверняка будет стараться закончить для себя поединок досрочно.

"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

"Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а в потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа. Саше надо опасаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс и там большие ребята. Большую роль играет то, что они уже боксировали и Саша хорошо изучил соперника. Разница в возрасте не будет играть главную роль, Усик это доказал в первом бою", – сказал Беринчик.

"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

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"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

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"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
"Может быть все, что угодно": Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.

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