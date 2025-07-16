'Может быть все, что угодно': Беринчик дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) будет использовать грязные приемы в реванше с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Он также отметил, что разница в возрасте между соперниками никак не скажется на ходе поединка.

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Об этом Беринчик заявил в интервью порталу sport-express.ua. Вице-чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне добавил, что Усику также следует опасаться нокаутирующего удара Дюбуа, которым тот наверняка будет стараться закончить для себя поединок досрочно.

"Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а в потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа. Саше надо опасаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс и там большие ребята. Большую роль играет то, что они уже боксировали и Саша хорошо изучил соперника. Разница в возрасте не будет играть главную роль, Усик это доказал в первом бою", – сказал Беринчик.

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