'Слава Украине!' Дюбуа снова струсил, глядя в глаза Усику перед реваншем. Видео

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) провели финальную дуэль взглядов перед реваншем 19 июля. Боксеры встретились на церемонии взвешивания, на которой наш соотечественник оказался легче соперника на 7,5 кг.

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Сойдясь лицом к лицу с Дюбуа, Усик вновь демонстрировал хладнокровие. Британец на этот раз ничего не выкрикивал в адрес украинец и не просил помощи у публики, однако вновь не выдержал спокойствия от Александра и первым отвел глаза.

38-летний уроженец Симферополя продолжил гнуть свою линию и задавил оппонента авторитетом, подойдя ближе к залу. Перед самым окончанием церемонии в коротком комментарии журналисту DAZN Усик обратился к болельщикам с патриотичным кличем.

"Для меня это отличная возможность. Для моего народа и моей страны. Слава Иисусу Христу и слава Деве Марии. Увидимся завтра. Слава Украине!" – сказал наш боксер.

Напомним, что на дуеле взглядов в начале неделе Дюбуа начал выкрикивать в лицо Усику фразы о своей будущей победе. А на пресс-конференции британец жестикулировал в адрес зала.

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Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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