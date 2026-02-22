Издание Die Welt описало обсуждение в ЕС вступления Украины и возможности оказания ей военной помощи со стороны Евросоюза.

"Взаимная [военная] помощь не является необязательной в рамках ЕС, а является обязательством, закрепленным в договоре – в статье 42, пункте 7", – отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц уже сейчас призывает европейских лидеров думать о том, как пошагово будет выполняться это обязательство, которое с момента включения его в договор в 2009 году и до недавнего времени считалось скорее формальным, ибо в вопросах обороны европейцы полностью полагались на НАТО.

Сейчас все изменилось: европейские члены НАТО сомневаются в том, что США будут защищать союзников в случае нападения.

При этом представители НАТО заявляют, что быстрое вступление Украины в ЕС "до конца этого десятилетия" выглядит практически неизбежным, и европейцам, вероятно, "придется согласиться на быстрое вступление Украины в ЕС, если они не хотят поставить под угрозу потенциальное мирное соглашение".

Вашингтон тем временем ставит Украину перед выбором: отдать часть своей территории в обмен на членство в ЕС и гарантии безопасности, а коль так - эти гарантии должны быть достаточно серьезными.

Однако статья 24 Договора о ЕС запрещает любое дальнейшее развитие пункта о взаимопомощи путем регламентов или директив - так что в Брюсселе может просто возникнуть хаос, если пункт о взаимопомощи придется применять в случае Украины.

Кроме того, в отличие от НАТО, ЕС не имеет так называемой интегрированной командной структуры в военной сфере, которая могла бы организовывать и проводить операции.

Поэтому Верховный представитель ЕС Кая Каллас намерена детально рассмотреть соответствующий вопрос во время презентации новой стратегии безопасности ЕС этим летом.

Приведу в этой связи "тот самый" пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС:

"7. В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов.

Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления."

Совершенно очевидно, что, несмотря на оговорку насчет "особого характера политики" у "некоторых" (здесь, похоже, – лишь будущее оправдание для Венгрии и Словакии, если там ничего не поменяется), в целом этот текст гораздо сильнее и определеннее беззубой статьи 5 Вашингтонского договора ("Устава НАТО") с её феноменально никакими мерами, которая каждая страна "сочтёт необходимыми".

Ибо "должны оказать всеми возможными средствами" это формулировка совершенно иного рода, так что Кая Каллас не будет вынуждена начинать с абсолютного нуля.

А от Америки – хватит и просто оружия, продаваемого Европе за деньги, как это происходит и сейчас.

Плюс – заинтересованности и США, и ЕС в судьбе инвестиционных вложений в Украину, которые должны произойти с учётом нашей особой налоговой политики в отношении таких инвестиций, чтобы защищала Цивилизация при этом в том числе и СОБСТВЕННОЕ.

Так или иначе, Урсула удачно напомнила о "своей статье 5", которая намного лучше самой статьи 5.