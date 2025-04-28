Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на 'Уэмбли'. Видео

Украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) впервые встретились лицом к лицу накануне своего второго поединка. Боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в середине лета – 19 июля на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Видео дня

Соперники в понедельник, 28 апреля, встретились на арене будущего противостояния. Украинец появился первым на поле и вызвал соперника на поединок, видео чего было опубликовано на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в социальной сети Instagram.

После появления Дюбуа спортсмены сошлись в центре стадиона и устроили дуэль взглядов. Во время нее британец не упустил возможности толкнуть нашего соотечественника.

Александр не стал отвечать на провокации, с улыбкой лишь сделав вид, что готов наброситься на Даниеля. Охрана в этот момент решила вмешаться в ситуацию.

Отметим, что букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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