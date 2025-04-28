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Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,9 т.
Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на 'Уэмбли'. Видео

Украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) впервые встретились лицом к лицу накануне своего второго поединка. Боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в середине лета – 19 июля на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

Видео дня

Соперники в понедельник, 28 апреля, встретились на арене будущего противостояния. Украинец появился первым на поле и вызвал соперника на поединок, видео чего было опубликовано на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в социальной сети Instagram.

Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

После появления Дюбуа спортсмены сошлись в центре стадиона и устроили дуэль взглядов. Во время нее британец не упустил возможности толкнуть нашего соотечественника.

Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео
Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Александр не стал отвечать на провокации, с улыбкой лишь сделав вид, что готов наброситься на Даниеля. Охрана в этот момент решила вмешаться в ситуацию.

Отметим, что букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео
Дюбуа набросился на Усика во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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