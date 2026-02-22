'Память обязывает': в Брюсселе прошла акция к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Фото

В Брюсселе в воскресенье, 22 февраля, собрались украинские активисты и местные жители по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Акцию посетили более 100 участников, как украинцев так и бельгийцев.

Об этом сообщает Укринформ. Инициативу провела общественная организация Promote Ukraine при поддержке посольства Украины в Бельгии.

Акция в Бельгии

Как сообщается на мероприятии развернули огромные флаги Украины и Евросоюза как символ единства, и держали плакаты с предупреждением, что Кремль не желает переговоров и стремится продолжить убийства в Украине.

"24 февраля 2026 года исполняется четыре года с тех пор, как Украина начала сопротивляться полномасштабной военной агрессии России. Публичная манифестация "Память обязывает" — это момент памяти и солидарности. Это возможность выразить благодарность за уже оказанную поддержку и подтвердить неизменную важность поддержки Украины в критический момент", — отметили активисты Promote Ukraine.

Напомним, ранее в Чехии, в том числе и в Праге, состоялись митинги в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. На Староместской площади в центре богемской столицы 21 февраля собрались, по предварительным оценкам, около 8000 человек. Участие в акции также принял президент страны Петр Павел.

Как сообщал OBOZ.UA, в турецком Стамбуле состоялся похожий митинг. Его целью было напомнить жителям и гостям крупнейшего мегаполиса Турции, что российская война против Украины продолжается. Участие в митинге приняли более 200 семей военнопленных и пропавших без вести украинских защитников, в том числе и генконсул Украины в Стамбуле Роман Недильский.

