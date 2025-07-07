'Осталось два боя': Усик подтвердил завершение карьеры перед реваншем с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) подтвердил, что находится в двух боях от завершения карьеры. По словам 38-летнего украинца после поединка против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) он планирует выйти на ринг еще один раз.

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Об этом Усик заявил в интервью DAZN Boxing. Наш соотечественник подчеркнул, что сейчас он очень мотивирован желанием в третий раз стать абсолютным чемпионом мира и второй раз – в королевском дивизионе, который он уже покорял в мае минувшего года, побив Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Почему я все еще боксирую? Потому что Господь дает мне возможность – и я беру ее. Моя задача – в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, люблю тренироваться, люблю тяжело тренироваться. У меня осталось два боя: с Дюбуа и еще один, с кем – не знаю. Я скажу после этого поединка. Это моя жизнь", – сказал Усик.

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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