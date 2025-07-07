"Осталось два боя": Усик подтвердил завершение карьеры перед реваншем с Дюбуа
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) подтвердил, что находится в двух боях от завершения карьеры. По словам 38-летнего украинца после поединка против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) он планирует выйти на ринг еще один раз.
Об этом Усик заявил в интервью DAZN Boxing. Наш соотечественник подчеркнул, что сейчас он очень мотивирован желанием в третий раз стать абсолютным чемпионом мира и второй раз – в королевском дивизионе, который он уже покорял в мае минувшего года, побив Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"Почему я все еще боксирую? Потому что Господь дает мне возможность – и я беру ее. Моя задача – в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, люблю тренироваться, люблю тяжело тренироваться. У меня осталось два боя: с Дюбуа и еще один, с кем – не знаю. Я скажу после этого поединка. Это моя жизнь", – сказал Усик.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недель до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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