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"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
'Останусь чемпионом из Украины': Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на 'Уэмбли'. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) спокойно отреагировал на выходку Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) во время первой дуэли взглядов перед реваншем. Наш соотечественник назвал элементом шоу то, как британец толкнул его на стадионе "Уэмбли".

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу talsSPORT Boxing. По словам 38-летнего боксера, он с большим уважением относится ко всем своим соперникам, так как все представители в этом виде спорта проходят через невероятные нагрузки и тяжелую подготовку.

"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

"Он толкнул меня? Слушайте, сейчас это шоу, а бой будет 19 июля. Сейчас это просто шоу. Для меня это не имеет значения. Я готовился к подобному 22 года. Он хороший боксер. Я уважаю всех, кто тренируется в зале, потому что знаю, как это тяжело. Я уважаю Даниеля тоже. 19 июля я принесу свет, радость и победу. Я принесу бой и останусь абсолютным чемпионом из Украины. Не имеет значения, что 90 000 болельщиков на "Уэмбли" будут за него. Я люблю драться на территории своего противника", – сказал Усик.

"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео
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Отметим, что букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео
"Останусь чемпионом из Украины": Усик отреагировал на провокацию Дюбуа во время дуэли взглядов на "Уэмбли". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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