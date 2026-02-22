'Моя миссия': Повалий выдала очередной бред о 'русском' Киеве и пообещала приехать в столицу Украины

Певица-путинистка Таисия Повалий выдала очередную порцию бреда из российской методички, заявив, что Киев не просто так назвали "матерью городов Русских". Она мечтает об оккупации столицы Украины, ведь хочет вернуть себе "конфискованное" жилье, а на будущее самой страны ей все равно.

Видео дня

Об этом предательница заявила в интервью пропагандистскому медиа. Артистка озвучила тезисы, которые полностью повторяют нарративы российской пропаганды о так называемом "воссоединении славянских народов".

Она считает, что оккупация, убийства и насилие со стороны РФ принесут добро во всем мире.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, российский. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", – размечталась Повалий о восстановлении "нового" СССР.

Путинистка фактически поддержала идею оккупации украинской столицы российскими войсками. Кроме этого, она в очередной раз продвигала тезис о "едином народе" и назвала себя лидером, а собственной миссией – "говорить, чтобы "правда" победила".

В частности, она заявила, что люди в Украине "зазомбированы", а на телевидении еще с 2014 года "говорят гадости на Россию и ее лидеров" и врут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Повалий устроила танцы на костях украинцев на "Голубом огоньке", спев на украинском. Иронично, что исполнительница совсем не чуралась соловьиного, несмотря на то, что все время активно подыгрывает кремлевской пропаганде.

