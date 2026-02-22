Организатором контрабанды элитных брендов в Украину считают "человека-призрака": много лет ему удавалось избегать реального срока

Дело о контрабанде и задержании преступной группировки, которая "толкала" швейцарские часы и драгоценности через киевский бутик, вызвало большой резонанс. Как и то, что Lux Groups продолжает работать, а фигуранты разгуливают на свободе. Среди них и тот, кто в материалах расследования фигурирует как организатор схемы и реальный владелец "бизнеса", – Александр Лицкевич.

О том, какой криминальный шлейф за ним тянется, – во второй части расследования на OBOZ.UA. Первую можно прочитать тут.

Человек без лица

Интернет пестрит статьями об "одном из самых уважаемых экспертов в мире швейцарских часов на постсоветском пространстве" – Александре Лицкевиче.

"Сделал из часового дела профессию и настоящее искусство, за годы своей карьеры он стал авторитетом в мире люксового хронометража, заслужив уважение как среди клиентов, так и среди профессионалов часовой индустрии. Его имя уже много лет ассоциируется с высочайшими стандартами часовой экспертизы, безупречной репутацией и исключительным знанием рынка люксового хронометража", – говорится на посвященном ему сайте.

Интересно, что подавляющее большинство фото "мегаэксперта" (опубликованных на сайте о нем и в явно заказных статьях на других ресурсах) сгенерированы искусственным интеллектом. Например, вот такие:

Это, конечно же, вызывает много вопросов. Как, впрочем, и утверждение о "безупречной репутации", а также что "одна из важнейших компетенций Александра Лицкевича – выявление подделок и реплик". И вот почему.

Криминальный шлейф

Многие не знают, но дело о контрабанде, о которой в октябре сообщили Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора, далеко не первый "залет" Лицкевича (именно его считают организатором схемы, а в базах он проходит как "криминальный элемент").

В поле зрения правоохранителей Александ Лицкевич находится уже много лет, но чудесным образом выходит сухим из воды.

И вот яркий пример. В августе 2021 года уголовное производство в отношении Лицкевича было закрыто, а сам фигурант освобожден от уголовной ответственности за мошенничество. Причем сам факт преступления он не отрицал. Однако с момента совершения прошло более трех лет, то есть истек срок давности.

"ЛИЦО_6 (…) подтвердил суду, что он не оспаривает фактические данные совершения преступления, в котором он подозревается, правильно понимает значение своих действий и просит освободить его от уголовной ответственности по указанным основаниям", – говорится в определении Печерского районного суда г. Киева.

Под "ЛИЦО-6" подразумевается именно Лицкевич.

Ему грозил реальный срок за преступление по ч.1 статьи 190 УК Украины (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Еще в 2017 году некий человек нашел в сети информацию о компании Lux Groups, которая, согласно информации на ее сайте, предоставляла и финансовые услуги ломбарда. После подписания документов он получил заем – 1 тыс. долларов – под залог часов Breitling A78363. Менее чем через месяц украинец обратился к Лицкевичу, сообщил, что хочет вернуть заем и оплату за пользование им (всего 1 200 долларов) и, соответственно, получить назад свои часы.

Однако Лицкевич, понимая, что их реальная стоимость намного выше, соврал клиенту о продаже часов другому физическому лицу, хотя на самом деле это было не так. Они находились у дельца. По данным расследования, пострадавшему был нанесен материальный ущерб на сумму почти 68,5 тыс. грн (с учетом разницы рыночной стоимости часов и займа).

В итоге Лицкевич вышел сухим из воды, а пострадавшему вернули часы. К слову, сегодня Breitling A78363 на сайте Lux Group предлагают за 5 100 долларов.

Лицкевичу также удалось избежать ответственности и за избиение человека в Киеве. Делец выскочил из Audi R8 и напал на другого участника дорожного движения. Итог не удивил – в июне 2015 года Соломенский районный суд г. Киева принял во внимание его "искреннее раскаяние" и то, что он "полностью возместил пострадавшему нанесенные убытки".

Неоднократно в СМИ проходила информация и о проведении обысков у Лицкевича – якобы по делу о торговле подделками люксовых брендов. Однако дивным образом информация исчезала из сети.

Сегодня "авторитетному эксперту" Александру Лицкевичу грозит от 7 до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества по делу о контрабанде в составе организованной группы. Также его будут судить за нападение на правоохранителей – детективов БЭБ и оперативника СБУ, которые пришли с обыском на яхту, где отдыхал Лицкевич с другими контрабандистами.

Однако удастся ли в этот раз привлечь его к ответственности (правоохранители в разговоре с OBOZ.UA утверждали, что доказательства вины железобетонные), учитывая богатый бэкграунд фигуранта, – все же под вопросом. Тем более что за ним, по утверждению источников, стоят "ну очень серьезные люди". Однако это уже совсем другая история.

OBOZ.UA в ближайшее время продолжит публикации о деятельности Lux Groups.