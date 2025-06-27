'Бомбы сбрасываются на их страну': у Дюбуа отреагировали на сенсационное решение Усика перед реваншем

Решение объединенного чемпиона мира Александра Усика (23-0, 14 КО) прекратить сотрудничество с многолетним промоутером Александром Красюком никак не скажется на подготовке боксера к реваншу с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). В тренировочном лагере украинца основною роль выполняет Сергей Лапин, который традиционно готовит подопечного к бою.

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Об этом в интервью Ring Magazine заявил промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Дюбуа. Глава компании Queensberry Promotions подчеркнул, что Усик очень опытный боксер, для которого вообще не имеет значения происходящее вне его подготовительного лагеря.

"Это ни о чем. Я не вижу, чтобы это повлияло на Усика в этом бою. Тот, у кого есть влияние в этом лагере, – это тренер Сергей Лапин, поэтому я не вижу, как это повлияет на что-либо в повседневной жизни. Его тренировочный лагерь не имеет никакого отношения к Красюку, так что я думаю, что в этом отношении все будет как обычно. Я не вижу, чтобы эта новость как-то повлияла на бой. Ему 37 лет, он не тупица. Учитывая, с чем они имеют дело – а это бомбы, которые сбрасываются на их страну, – я уверен, что разрыв с Красюком это незначительная деталь", – сказал Уоррен.

Ранее Лапин объяснил решение Усика завершить работу с Красюком, отметив, что боксер и промоутер находятся в превосходных отношениях.

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Как сообщал OBOZ.UA, Даниель Дюбуа пообещал победить Александра Усика и завершить карьеру украинского суперчемпиона.

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