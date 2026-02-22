Имеем следующую ситуацию:

1. Без принудительной мобилизации армия не сможет выполнять свои функции и держать фронт. Даже лучшие, сильно медийные подразделения, которые снимают крутые ролики о мобилизации и тратят на рекламу рекрутинга глупые деньги, комплектуются в том числе через ТЦК.

2. Реформа ТЦК та СП назріла і перезріла. Очевидно, кількість випадків хабарництва, порушень і жорстокого поводження із затриманими, досягла межі, за якою несприйняття суспільства, спротив і ненависть.

Зараз маємо таку конфліктну ситуацію через те, що ТЦК та СП виконують не властиві собі функції – затримання призовників, які знаходяться у розшуку.

Хоча ТЦК та СП створювалася, як структура, яка веде ОБЛІК та розподіл призовників, оформлює документи, координує мобілізаційні заходи з місцевими органами влади.

А призовники, які ухиляються від служби мали би подаватися у розшук і їхнім розшуком, як і будь-яким іншим розшуком, повинна була б займатися Національна поліція, яка має для цього необхідну КВАЛІФІКАЦІЮ і МОЖЛИВОСТІ.

Але з політичних причин непопулярну в народі мобілізацію доручили Збройним Силам. До речі, нагадаю всім, хто впевнений, що ТЦК - не ЗСУ, що ТЦК це таки ЗСУ. Співробітники ТЦК та СП є військовослужбовцями ЗСУ і входять до складу Сухопутних військ.

Таким чином, негатив від токсичного рішення про примусову мобілізацію покладено на Збройні Сили, бо фізично мобілізацією займаються військовослужбовці.

Що можна зробити для покращення ситуації?

З неприємного – на жаль, обійтися без примусової мобілізації НЕМОЖЛИВО. Рекрутинг не покриває всіх потреб ЗСУ для поповнення втрат. Так чи інакше, але ситуація, що хтось змушений буде йти воювати примусово, щоб його діти вижили, неминуча. Це факт.

Але є шлях, як мінімізувати примусову мобілізацію.

Дайте армії грошей!! Підніміть зарплати, які не піднімалися з 2022 року і давно втратили свою привабливість. Грошова мотивація грає велику роль для новобранців. Солдати теж люди, вони хочуть, щоб їхні діти росли в достатку і, якщо вони бачать, що їх ризики не даремні, вони набагато активніше мобілізуються.

Чудово працюють виплати за контракти. Це доведено росією і наша практика показує, що кандидати активно йдуть на контракти 18-24 за мільйон підйомних.

Власне, не треба видумувати нічого нового: якщо цивільні не хочуть самі воювати, вони мають платити за те, щоб воювати пішли інші. Тисніть на своїх депутатів, політиків, які вас представляють, щоб вони нарешті, повернулися обличчям до солдатів і підняли виплати своїм захисникам вперше за 4 роки війни. Це сильно зменшить потребу в бусифікації.

Іще одне важливе, це броні всяким під@расам типу Вови Петрова чи недофутболістам, блогерам і жартівникам, які ТОТАЛЬНО заброньовані. Молоді, здорові бугаї, кривляються на камери і живуть найкраще життя, а ТЦК змушені ловити бомжів, щоб виконати план, бо всі заброньовані!

Бронювання мають бути точковими, для ключових працівників, без яких стане критична інфраструктура, а не тупо на всю штатку блатного підприємства, яке "порішало" в Кабміні і тепер у них заброньовані не тільки інженери, а всі, включно з СММниками.

Виглядає так, що для зняття 80% напруги достатньо зробити три простих кроки:

Передати розшук ухилянтів із ТЦК та СП Нацполіції. Це чиста функція поліції. Вони спеціально навчені, знають закони і мають досвід. Суттєво підвищити матеріальне забезпечення ЗСУ і ввести солідні виплати за контракти. Зняти бронь з блатних, мазаних чортів.

Не зрозуміло, чому ці три кроки такі складні для тих, хто приймає рішення? У нас же немає задачі розсварити армію з народом? Чи є??