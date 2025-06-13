'100 000 000%': Усик ответил, победит ли Дюбуа, и рассказал, как война влияет на подготовку к бою

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) выразил полную уверенность в своей победе над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Наш соотечественник признался, что из-за войны ему гораздо труднее фокусироваться на боксе, но он заставляет себя абстрагироваться.

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Об этом Усик заявил в интервью CNN Sports. По признанию 38-летнего уроженца временно оккупированного Симферополя, он постоянно общается с защитниками Украины, которые больше интересуются подготовкой спортсмена к будущему поединку, чем рассказывают о ситуации на фронте.

"Мы стараемся не говорить о страшных вещах, которые они делают, защищая нашу страну. Что там происходит, какие обстрелы происходят, как на них нападают, как они героически защищают нашу страну... Их больше интересует то, что я делаю. В этот момент я показываю им видео наших тренировок. Насколько я уверен в победе? На сто процентов. 100 000 000%. Трудно отключиться от войны, но я могу отключиться, чтобы выполнять свою работу, чтобы позже больше помогать своей стране", – подчеркнул Усик.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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