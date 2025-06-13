"100 000 000%": Усик ответил, победит ли Дюбуа, и рассказал, как война влияет на подготовку к бою
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) выразил полную уверенность в своей победе над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Наш соотечественник признался, что из-за войны ему гораздо труднее фокусироваться на боксе, но он заставляет себя абстрагироваться.
Об этом Усик заявил в интервью CNN Sports. По признанию 38-летнего уроженца временно оккупированного Симферополя, он постоянно общается с защитниками Украины, которые больше интересуются подготовкой спортсмена к будущему поединку, чем рассказывают о ситуации на фронте.
"Мы стараемся не говорить о страшных вещах, которые они делают, защищая нашу страну. Что там происходит, какие обстрелы происходят, как на них нападают, как они героически защищают нашу страну... Их больше интересует то, что я делаю. В этот момент я показываю им видео наших тренировок. Насколько я уверен в победе? На сто процентов. 100 000 000%. Трудно отключиться от войны, но я могу отключиться, чтобы выполнять свою работу, чтобы позже больше помогать своей стране", – подчеркнул Усик.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
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