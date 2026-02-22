Будет ли дефолт в России? Конечно, будет. Вся история страны — история обмана и отказа от своих обязательств. Кидали всех. Часто кидали союзников, но своих обманывали практически всегда. Не было ни одного поколения россиян, которое не обманула бы власть. Это — национальная скрепа, на которой все держится.

Чтобы найти деньги на присоединение Украины в ходе польской кампании, царь Алексей Михайлович не придумал ничего лучшего, чем заменить серебряные рубли медными по номинальному курсу 1:1. Из фунта меди планировалось "нарубить" монет на 10 руб, в то время как его рыночная стоимость составляла всего 12 коп.

Собственных серебряных рудников в России в XVII веке не было, серебряные монеты — йоахимсталеры (в просторечье ефимки) получали из Европы, а затем перечеканивали в рубли на Московском денежном дворе. В ходе этой операции вес монеты уменьшался, а государство зарабатывало около 28%.

В конце 1653 года началась битва за Украину — была объявлена война Польше. Срочно понадобились деньги. Бюджет оказался на грани дефолта. Было принято решение о выпуске новых серебряных денег. "Рублевый ефимок", выпущенный в 1654 году, был легче прежнего, доход от перечеканки вырос до 100%.

Первые проекты перехода к бумажным деньгам появились в царствование Петра III, но фактически стали реализовываться уже при Екатерине II. С 1769 по 1800 год денежная масса в ассигнациях выросла с 2,5 млн до 213 млн руб. Это привело к обесцениванию бумажных денег — какая неожиданность.

К началу 60-х годов XIX века в России госдолг достиг астрономических значений. До трети всех расходов бюджета приходилось на военные нужды. В этих условиях правительство разработало проект крестьянской реформы, в результате которой в проигрыше остались и крестьяне, и помещики. Финансовый выигрыш государства составил около 700 млн руб.

В 1914 году перестали платить долги частным инвесторам из Германии. Война, дескать.

В 1918 году советская власть аннулировала обязательства Российской империи. Иностранные держатели владели бумагами примерно на 12,5 миллиардов золотых рублей. Один золотой рубль содержал тогда около 0,77 г золота. Это почти 1000 тонн золота. Сегодняшняя стоимость — около полутриллиона долларов (это без процентов). Миллионы людей в Европе тогда разорились. Практически все они были из стран–союзников: Великобритания, Франция, Бельгия. Но вдвое большая сумма приходилась на внутренние займы.

А дальше ограбление страны было поставлено на поток. Принудительные займы — не менее двух-трех месячных зарплат каждый год. В 1936 году власти СССР принудительно поменяли гособлигации 8-процентных займов на облигации 3-процентных, а погашение отодвинули на 20 лет.

Выкачивания золота из голодных людей через грабительскую систему Торгсина — это принесло государству 287 млн золотых рублей (в десять раз больше, чем разграбление хранилищ Эрмитажа). Сумма была сопоставима с расходами на оборудование для десяти гигантов социалистической промышленности: Горьковского автозавода (43,2 млн руб), Сталинградского тракторного (35 млн руб.), Автозавода им. Сталина (27,9 млн руб.), Днепростроя (31 млн руб.), Господшипника (22,5 млн руб.), Челябинского тракторного завода (23 млн руб.), Харьковского тракторного завода (15,3 млн руб.), Магнитогорского меткомбината (44 млн руб.), Кузнецка (25,9 млн руб.) и Уралмаша (15 млн руб.)

После войны кинули не только союзников с их колоссальными поставками по ленд-лизу, которые спасли СССР от неминуемого разгрома. 11 миллиардов долларов в ценах 1940-х — безумные деньги. Кинули и своих.

Денежная реформа 1947 года была проведена за одну неделю. Наличные деньги населения обесценивались в 10 раз. Кинули и фронтовиков, отменив выплаты за боевые ордена. В постановлении Совмина сообщалось: "При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА".

В 1957 году кинули практически все население страны, держащее облигации — 65 займов. Хрущев предложил "не выплачивать по облигациям, а пусть они остаются на руках у держателей как знак их вклада в общее дело строительства социализма". Выплату по займам было решено отложить на 20–25 лет. А там как раз коммунизм обещали построить.

"Мы ставили эти вопросы перед рабочими завода "Красное Сормово" и не слышали ни одного голоса против. Теперь оставалось лишь показать кукиш Западу. Они ведь там не умеют настолько ловко выбираться из финансовых проблем. Товарищи! Капиталисту, этому торгашу, который отца родного за полпроцента зарежет, если ему это прибыльно, никогда не понять души нашего советского человека. Он никогда не поверит, что вы добровольно на это идете".

В 1961 году людей еще раз ограбили во время денежной реформы. Советский официоз подавал реформу как "повышение золотого содержания и курса рубля". Якобы это просто деноминация — вместо 10 рублей будет теперь один. Мы просто нолик уберем и все. Но власть, как обычно, врала: официальный курс рубля к доллару был повышен не в 10 раз, как менялись деньги населения, а в 4,44 раза. То есть реальная ценность денежных сбережений советских людей была уменьшена почти в 2,3 раза. Цены на советских рынках были снижены по номиналу тоже не 10 раз, а примерно в 5 раз. То есть на новые деньги на рынке советский гражданин мог купить теперь в 2 раза меньше.

Про денежную реформу Павлова, про то, как сотни миллиардов рублей сгорели у советских людей на сберкнижках, про дефолты 1991 и 1998 годов вы и сами все знаете.

