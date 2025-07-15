'Какое-то безумие': Чисора рассказал, каким признанием его поразил Усик перед реваншем с Дюбуа. Оно связано ударами РФ по Украине

Британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что только сумасшедший сможет победить Александра Усика (23-0,14 КО). 41-летний ветеран супертяжелого веса, рассуждая о поединке нашего соотечественника против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), подчеркнул, что украинец обладает особыми навыками и ментальностью.

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Об этом Чисора рассказал в интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing. По его словам, несколько недель назад он встречался с Усиком, с которым, к слову, проводил бой в октябре 2020 года, и был потрясен реакцией нашего боксера на обстрелы Россией украинских городов.

"Чтобы победить Усика, нужно быть немного сумасшедшим. Давайте возьмем начальную стадию боя. Я с ним виделся пару месяцев назад, мы с ними пили кофе, болтали о разном. Он живет в Украине. Он рассказывал, что перед тем как прилететь в Европу, он находился у себя дома, над которым летали ракеты. Он сказал: "Я не хотел идти в укрытие. Поэтому я просто лег спать". В этом есть какое-то безумие. Он слеплен из другого теста", – сказал Чисора.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

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