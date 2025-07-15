"Какое-то безумие": Чисора рассказал, каким признанием его поразил Усик перед реваншем с Дюбуа. Оно связано ударами РФ по Украине
Британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) выразил уверенность в том, что только сумасшедший сможет победить Александра Усика (23-0,14 КО). 41-летний ветеран супертяжелого веса, рассуждая о поединке нашего соотечественника против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), подчеркнул, что украинец обладает особыми навыками и ментальностью.
Об этом Чисора рассказал в интервью YouTube-каналу TalkSport Boxing. По его словам, несколько недель назад он встречался с Усиком, с которым, к слову, проводил бой в октябре 2020 года, и был потрясен реакцией нашего боксера на обстрелы Россией украинских городов.
"Чтобы победить Усика, нужно быть немного сумасшедшим. Давайте возьмем начальную стадию боя. Я с ним виделся пару месяцев назад, мы с ними пили кофе, болтали о разном. Он живет в Украине. Он рассказывал, что перед тем как прилететь в Европу, он находился у себя дома, над которым летали ракеты. Он сказал: "Я не хотел идти в укрытие. Поэтому я просто лег спать". В этом есть какое-то безумие. Он слеплен из другого теста", – сказал Чисора.
Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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