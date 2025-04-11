Искусственный интеллект назвал главную уязвимость Усика в реванше с Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) может столкнуться с серьезными проблемами в бою с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Основными сложностями для украинца станут ударная мощь британского соперника и возраст нашего соотечественника.

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Соответствующее предположение сделал искусственный интеллект Grok. Согласно его прогнозу Усик, несомненно, будет считаться фаворитом противостояния, однако бой не станет легкой прогулкой для Александра, ведь он за время 20-летней активной карьеры получил немало урона.

"Если Усик сохранит подвижность и избежит тяжелых ударов Дюбуа, его техника и выносливость могут снова обеспечить победу. Однако возраст и накопившийся износ могут стать проблемой. Шансы Дюбуа увеличатся, если он улучшит защиту и будет эффективнее работать на ближней дистанции, чтобы ограничить маневренность Усика. Ударная мощь Дюбуа – серьезная угроза для украинца", – отметил ИИ.

Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об официальной реакции Усика на ультиматум с проведением обязательной защиты.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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