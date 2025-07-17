"Вытянули на фоне Украины. Будет дураком": российский экс-боксер нелепо высказался о бое Усика и Дюбуа
Бывший российский боксер Владимир Саруханян выразил нелепое мнение о том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) проиграл Александру Усику (23-0, 14 КО) в первом бою из-за войны в Украине. Он также добавил, что британец обязан воспользоваться шансом и реваншироваться во втором поединке против нашего соотечественника.
Об этом Саруханян заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Представитель РФ назвал чистым удар Дюбуа ниже пояса Усику в первом противостоянии боксеров, раскрыв "заговор" против британца, а также выразил надежду на победу 27-летнего боксера из Лондона в реванше.
"Мне кажется, в первом бою Усика вытянули на фоне Украины и всей вообще поддержки Запада в их сторону. Нельзя было отдавать тогда победу Дюбуа, тем более такую. Хотя я лично считаю, что Дюбуа попал чисто и это не был удар ниже пояса, всё было очевидно. Второй раз Дюбуа должен подготовиться как надо и будет просто дураком, если не использует этот шанс. Он реальный нокаутер и может досрочно остановить Усика, но здесь, конечно, будет многое зависеть и от его дыхалки", – сказал Саруханян.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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