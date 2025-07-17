'Вытянули на фоне Украины. Будет дураком': российский экс-боксер нелепо высказался о бое Усика и Дюбуа

Бывший российский боксер Владимир Саруханян выразил нелепое мнение о том, что Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) проиграл Александру Усику (23-0, 14 КО) в первом бою из-за войны в Украине. Он также добавил, что британец обязан воспользоваться шансом и реваншироваться во втором поединке против нашего соотечественника.

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Об этом Саруханян заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Представитель РФ назвал чистым удар Дюбуа ниже пояса Усику в первом противостоянии боксеров, раскрыв "заговор" против британца, а также выразил надежду на победу 27-летнего боксера из Лондона в реванше.

"Мне кажется, в первом бою Усика вытянули на фоне Украины и всей вообще поддержки Запада в их сторону. Нельзя было отдавать тогда победу Дюбуа, тем более такую. Хотя я лично считаю, что Дюбуа попал чисто и это не был удар ниже пояса, всё было очевидно. Второй раз Дюбуа должен подготовиться как надо и будет просто дураком, если не использует этот шанс. Он реальный нокаутер и может досрочно остановить Усика, но здесь, конечно, будет многое зависеть и от его дыхалки", – сказал Саруханян.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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